Россия содействует голоду в мире, чтобы добиться смягчения установленных против нее санкций, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в понедельник вместе с президентами Эстонии и Литвы встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, встреча состоялась в ходе 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, на которой обсуждалась агрессия России против Украины, Черноморская зерновая инициатива и экспорт украинского зерна в страны глобального юга.

Президент осудил российскую агрессию против Украины и ее стремления использовать продовольствие в качестве оружия, чтобы добиться смягчения санкций. Ринкевич подчеркнул, что с момента выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия целенаправленно уничтожает инфраструктуру украинских портов и запасы зерна.

Ринкевич также сообщил, что в Латвии по-прежнему большое количество минеральных удобрений, и призвал генерального секретаря ООН и Всемирную продовольственную программу ООН способствовать их вывозу в страны глобального юга, особенно на африканский континент. Президент отметил, что Латвия также готова участвовать в экспорте украинского зерна через латвийские порты.

При этом он подчеркнул необходимость продолжения оказания поддержки Украине и работы по достижению полной ответственности России и ее представителей за военные преступления.

Уже сообщалось, что из-за развернутой Россией против Украины войны закрыты черноморские транспортные пути, которые использовались до войны, и в результате этого Европейский союз стал для украинского зерна важным транзитным путем и экспортным направлением.

Однако в мае ЕС начал ограничивать экспорт украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, пытаясь таким образом защитить крестьян, которые обвинили импорт в снижении цен на местном рынке.

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