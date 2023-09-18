Северное сияние(Aurora Borealis) — это оптическое явление, при котором верхний слой атмосферы планеты светится зелеными, красными, желтыми, синими и фиолетовыми цветами.
Напомним, что несколькими днями ранее северное сияние можно было наблюдать в небе на д Елгавой, а еще раньше — на побережье Рижского залива.
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