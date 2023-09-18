В понедельник, 18 сентября, во многих районах Латвии наблюдается северное сияние. Жители торопятся запечатлеть это редкое для наших широт природное явление и поделиться фотографиями в социальных сетях.

Северное сияние(Aurora Borealis) — это оптическое явление, при котором верхний слой атмосферы планеты светится зелеными, красными, желтыми, синими и фиолетовыми цветами.

Напомним, что несколькими днями ранее северное сияние можно было наблюдать в небе на д Елгавой, а еще раньше — на побережье Рижского залива.

Slokā. Stari bija tikai vienu brīdi. Jāgaida, varbūt būs krāšņāka. Ar aci redzams tikai zaļais loks. pic.twitter.com/ntJHOYYMDP — Ilgonis Vilks (@astrovilks) September 18, 2023

Paldies par ziņu! Meitas sajūsmā! pic.twitter.com/a2Gva6g8Um — Pauls Dreimanis (@PaulsDreimanis) September 18, 2023

Mākoņi arī atlīda paskatīties ziemeļblāzma pic.twitter.com/9ptxZtIRGL — Jānis Šatrovskis (@JSatrovskis) September 18, 2023

Skats no Amatciema uz Cēsu pusi https://t.co/7IwYXmx7qv pic.twitter.com/ZDLwt5RaWG — Uldis Ziediņš (@uldisz) September 18, 2023

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram