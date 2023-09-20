В настоящий момент на 96% завершены работы по реставрации конвента Рижского замка, сообщил председатель правления VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренарс Гришкевич.

Завершены работы по отделке полов и стен исторического обеденного зала, монтаж инженерных коммуникаций, реставрация окон и поверхностей, монтаж металлоконструкций, монтаж и реставрация лестниц, монтаж доломитовых плит, цементной плитки, дверей в помещениях южного корпуса. В Рижском замке каждый день работают в среднем 100 человек, в том числе высококвалифицированные реставраторы.

Как отметил Гришкевич, работы идут быстро. Уже в ноябре планируется их окончание и сдача объекта в эксплуатацию, а в 2024 году он будет передан в пользование Латвийскому национальному историческому музею.

Переселение музея в отреставрированные помещения планировалось в августе 2024 года, но может произойти и раньше, добавил директор музея Арнис Радиньш.

"Значительная часть замка функционально и косметически обновлена, в том числе оборудована инфраструктура, отвечающая современным нуждам, созданы правильные помещения для музейных витрин, экспонатов и выставок. Особого внимания заслуживают две группы помещений, которые горячо обсуждались архитекторами, реставраторами, специалистами по культурному наследию и работниками. Специалисты искали способы как можно лучше подчеркнуть дух средневековья, сгладив при этом многочисленные наслоения более поздних столетий. Этого удалось добиться в средневековом подвале и в двух главных помещениях замка — капелле и обеденном зале", — отмечает председатель совета по реставрации Рижского замка Ояр Спаритис.

"Сейчас мы активно ведем переговоры с VNĪ об аренде помещения и ориентировочной дате переезда, когда музей сможет приступить к размещению экспозиций. Параллельно с этим проводится конкурс на дизайн новой экспозиции, победителем которого стало предприятие Didzis Jaunzems Arhitektūra. В музее мы планируем разместить проекты, подобных которым еще не было в Латвии. Мы рассчитываем открыть музейные экспозиции для публики в 2025 году", — добавил директор музея.

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