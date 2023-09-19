Нынешнее новое правительство — слишком неоднородно, поэтому ожидать от него стабильной и четкой работы. Такое мнение в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" высказал политолог Филипп Раевский.

Во время дебатов, которые продолжались в минувшую пятницу до самого вечера, депутат Сейма от партии "Прогрессивные" Андрис Шуваев дал такую оценку новому правительству: "это будет первое левоцентристское правительство с момента восстановления независимости". В такой оценке Раевский сомневается: по его словам, это не первое правительство подобного рода.

"Медовый месяц" правительства не будет долгим - мы уже видели процесс его формирования", - считает политолог.

Ряд экспертов оценивает правительственную декларацию как "коротко и емко". Латвийская конфедерация работодателей говорит - план развития страны слишком размыт, а декларация слишком сырая. С этим мнением согласен и Раевский: "Декларация правительства очень расплывчата, нет никаких критериев. Как мы будем расти, какие принимать решения для экономического роста? Я не верю, что это правительство способно дать четкие критерии - оно слишком разношерстно".

Политолог прогнозирует серьезные расхождения во мнениях политических партий о том, что и как надо делать: “Будут жесткие дебаты и вряд ли компромиссы будут достигаться легко. А компромиссы нужны - голосов мало".

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