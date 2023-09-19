Приоритеты бюджета на следующий год останутся неизменными, но будут дискуссии об объемах финансирования, сообщила во вторник премьер-министр Эвика Силиня, комментируя начатую новым правительством на этой неделе работу над бюджетом 2024 года.

Обсуждение бюджета на следующий год с министерствами продолжится в четверг, 21 сентября.

"Мы обсудим с новыми министрами, как они видят наиболее актуальные вопросы. У нас есть договоренность о больших, межотраслевых приоритетах - они останутся прежними, но обязательно будут дискуссии о конкретных размерах бюджета", - сказала Силиня.

Как ранее сообщил министр финансов Арвил Ашераденс, правительство может утвердить проекта бюджета и внести его в Сейм ближе к ноябрю.

Приоритетами государственного бюджета на следующий год являются внутренняя и внешняя безопасность, здравоохранение и образование.

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