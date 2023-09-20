"Понятны политические попытки ограничить финансирование терроризма, отмывание денег, зарплаты в конвертах и т. д., но все это должно происходить сбалансированно, без риска "уехать в противоположную канаву". То есть чтобы акцент на цифровых платежах и цифровой валюте или даже превращение в единственное платежное средство не привел к ликвидации наличных денег, что поставит под угрозу конфиденциальность и создаст угрозу полного контроля над финансовыми средствами человека", — объясняет автор идеи.