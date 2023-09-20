На портале общественных инициатив Manabalss начат сбор подписей за то, чтобы оборот наличных денег был закреплен в Конституции.
Автор инициативы, Мартиньш Штейнбергс, считает, что оборот наличных должен быть частью основного права на собственность (статья 105) и экономическую деятельность (право на выбор работы оговорено в статье 106).
По словам Штейнбергса, подобным образом уже поступила Словакия, дискуссии об этом уже ведутся в Польше.
"Понятны политические попытки ограничить финансирование терроризма, отмывание денег, зарплаты в конвертах и т. д., но все это должно происходить сбалансированно, без риска "уехать в противоположную канаву". То есть чтобы акцент на цифровых платежах и цифровой валюте или даже превращение в единственное платежное средство не привел к ликвидации наличных денег, что поставит под угрозу конфиденциальность и создаст угрозу полного контроля над финансовыми средствами человека", — объясняет автор идеи.
По его мнению, закрепление права на использование наличных обеспечит право человека свободно распоряжаться деньгами и укрепит конфиденциальность.