В среду, 20 сентября, Сейм переизбирает спикера. Из-за смены коалиции должность потерял Эдвардс Смилтенс — он представляет "Объединенный список", ушедший в оппозицию. На должность председателя Сейма Союз "зеленых" и крестьян выдвинул экс-председателя Конституционного суда Гунара Кутриса, а "Объединенный список" — Мариса Спринджукса, бывшего главу VARAM. Сейчас в Сейме идет голосование.

Прошение об отстранении от должности Эдварда Смилтенса ("Объединенный список") подали депутаты от трех правящих партий — "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных", у которых есть большинство в парламенте. Как и предполагалось, за отстранение Смилтенса от должности проголосовали 52 депутата от правящей коалиции. Против были 25 депутатов от оппозиционных Национального объединения и "Объединенного списка", еще 15 депутатов — от оппозиционных "Латвии на первом месте" и "Стабильности" — воздержались.

Ранее между тремя коалиционными политическими силами была достигнута договоренность, что должность спикера Сейма достанется депутату и бывшему председателю Конституционного суда Гунару Кутрису, представляющему СЗК. Однако Кутрис, не успев избраться, оказался в эпицентре скандала. В интервью Латвийскому радио политик заявил, что, если бы ему пришлось развивать экономику Латвии, то он "обязательно пригласил бы на какое-нибудь совещание латвийских миллионеров, независимо от того, обвиняемые они или осужденные, и поговорил бы с ними". Также Кутрис сказал, что считает бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса хорошим хозяйственником.

Во вторник, 19 сентября, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что Кутрис должен принести извинения обществу за свои высказывания. Формально претендент на пост спикера выполнил это требование — сообщил агентству LETA, что извиняется. Однако уже 20 сентября за час до заседания Сейма вновь появилась информация, что кандидатура Кутриса все же вызывает вопросы у партнеров СЗК по новой коалиции — "Нового Единства" и "Прогрессивных", и СЗК должен определиться.

Министр экономики и пока еще глава парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис заявил, что политическая сила не отзовет кандидатуру Кутриса и сделает все, чтобы восстановить доверие общества к Сейму.

В ходе дебатов "Объединенный список" и Национальное объединение, которые в связи с созданием нового правительства перешли в оппозицию, жестко критиковали новую коалицию. Главный упрек: коалиция, решив снять с должности Смилтенса, выдвинула в спикеры Сейма неподходящего кандидата. Бывшие партнеры "Нового Единства" по коалиции обвиняли премьерскую партию в том, что она отказывается от своих принципов и ценностей.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс отметил, что председатель Сейма — это второе после президента лицо в государстве, на которое возлагаются репрезентативные функции. По словам Дзинтарса, утверждение в должности Кутриса, который уже позволил себе неудачные публичные высказывания, создают риск для государства.

Депутат Сейма, бывший министр обороны Инара Мурниеце (Нацобъединение) подчеркнула, что каждому депутату придется нести ответственность за голосование по кандидатурам членов президиума Сейма.

На выдвижение кандидатов в председатели Сейма депутатам — решением коалиции — было дано ровно пять минут. Дебатов по кандидатурам не было. СЗК выдвинул Гунара Кутриса, "Объедининенный список" — бывшего министра региональной среды и регионального развития Мариса Спринджукса. Теперь главная интрига — поддержат ли все депутаты от "Нового Единства" и "Прогрессивных" кандидатуру Кутриса.

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