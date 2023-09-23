В субботу, 23 сентября, возле всех рижских магазинов K Senukai и магазинов в Елгаве и Тукумсе пройдут акции по сбору ненужной электротехники, сообщило предприятие Zaļā josta.

Люди смогут легально и бесплатно избавиться от ненужных устройств и бытовых приборов. Акцию организуют предприятие по утилизации отходов Zaļā josta в сотрудничестве с компанией по переработке опасных отходов BAO и сетью магазинов K Senukai.

Сдавать можно электротехнику любого типа и размера в неразобранном виде — электрические зубные щетки, фены, принтеры, тостеры, холодильники, бойлеры, стиральные машины, телевизоры, утюги, мобильные телефоны и т.д.

Сдать электротехнику можно будет с 10:00 до 13:00 у магазинов в Риге на улице Маскавас, 418 и улице Маза Ренцену, 13; с 15.00 до 18.00 — на улице Приедайнес, 37, и на улице Луцавсалас, 3; с 10:00 до 13:00 — в Елгаве по адресу Лока Магистрале, 1б и с 15.00 до 18.00 — в Тукумсе на ул. Курземес, 46.

Опасными отходами считается любая электротехника, так как она может содержать токсичные тяжелые металлы, различные виды пластмасс, стекло и другие материалы и вещества, которые, попадая в окружающую среду, засоряют грунтовые воды и наносят вред здоровью человека. Электротехнику и любые устройства, оснащенные микрочипами или микросхемами, выбрасывать в бытовые отходы нельзя, даже если они очень маленького размера.

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