Бывший парламентский секретарь и депутат Сейма Андрей Клементьев после неудачи на последних выборах не может найти подходящую работу. Об этом политик рассказал в интервью изданию Privātā dzīve.

Из 31 года в политике 24 года Клементьев отработал в парламенте. По словам экс-депутата, он и представить себе не мог, что после провала на выборах не сможет найти серьезную работу с нормальным графиком.

"Да, теперь у меня есть возможность решить дела, на которые раньше не оставалось времени. Но чтобы у меня был прежний режим — такого нет", — посетовал экс-политик.

Клементьев теперь называет себя фрилансером — он участвует в телепередачах, дает интервью, посещает мероприятия. В беседе с изданием экс-секретарь парламента также рассказал, что после потери работы в Сейме пережил личный кризис: многие из тех, кого он считал хорошими друзьями и знакомыми, в последние месяцы исчезли из его жизни. Клементьев делает неутешительный вывод, что эти люди ценили его только из-за высокой должности.

Андрей Клементьев баллотировался на выборах в 14-й Сейм осенью 2022 года от партии "Согласие", однако список не преодолел 5% барьер. В 2023 году он вышел из состава "Согласия" и в апреле 2023 стал сооснователем нового политического объединения "Вместе для Латвии".

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