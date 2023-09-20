Вопрос о закрытии всей восточной границы стран Балтии и Польши в связи с нелегальной миграцией — не исключен, но его следует рассматривать не только в границах региона, но и в более широком смысле: закрытие границы окажет влияние и на другие страны помимо России и Беларуси. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил госсекретарь МВД Димитрий Трофимов.

Трофимов рассказал, что в ходе переговоров министров внутренних дел стран Балтии и Польши одной из важнейших тем стал вопрос, при каких обстоятельствах в каждой стране будет принято решение о закрытии какого-либо пограничного пункта или общей границы.

"В первую очередь решение будет приниматься на основании информации, предоставленной спецслужбами. Во-вторых — из-за массового потока нелегальных мигрантов", — отметил Трофимов.

По словам представителя МВД, в случае закрытия одного пограничного пункта не исключено и закрытие другого конкретного пограничного пункта. В настоящее время правительство согласилось закрыть пограничный пункт в Силене на границе с Беларусью из-за давления нелегальной миграции.

Заместитель начальника Государственной пограничной службы Ивар Рускулис рассказал, что ситуация с нарушителями границы на латвийско-белорусской границе начала обостряться с начала сентября. Если к сентябрю количество ежедневно задерживаемых нелегалов варьировалось от 50 до 70, то в сентябре задерживаются уже более 100 мигрантов в день.

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