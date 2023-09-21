На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за возможность присоединения рижского э-талона к цифровому кошельку смарт-устройства.

В качестве автора инициативы указан Густав Ренцис. Подписи планируется передать в Рижскую думу.

В аннотации к инициативе поясняется, что клиенты рижского общественного транспорта вынуждены носить с собой бумажные или пластиковые э-талоны. Они изготовлены из вредных для природы материалов, занимают место в кошельке, создают неудобства и затягивают время регистрации э-талона.

Поэтому Ренцис призывает муниципальное Rīgas satiksme обеспечить клиентам возможность после приобретения э-талона добавить приобретенную услугу в цифровой кошелек смарт-устройства — Apple Wallet, Samsung Wallet и др.

В результате таких перемен люди смогут удобно регистрировать свой э-талон с помощью смарт-устройства и не придется вынимать кошелек, тратить время и обременять других пассажиров, указывает автор инициативы.

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