В четверг, 21 сентября, Сейм утвердил так называемые "мягкие" мандаты нескольких депутатов, которые заменят парламентариев, которые ушли работать министрами правительства Эвики Силини ("Новое Единство").
Утверждены депутатские полномочия Виктории Байре ("Новое Единство"), Алины Генделе ("Новое Единство"), Лигиты Гинтере (Союз зеленых и крестьян — СЗК), Гиртса Валдиса Кристовскиса ("Новое Единство"), Эрвина Лабановскиса ("Прогрессивные"), Майриты Лусе ("Прогрессивные"), Валдиса Масловскиса (СЗК), Гирта Штекерхофса (СЗК) и Дидзиса Земмерса (СЗК).
Депутаты Хосам Абу Мери ("Новое Единство"), Улдис Аугулис (СЗК), Инга Берзиня ("Новое Единство"), Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"), Рихард Козловскис ("Новое Единство"), Арманд Краузе (СЗК), Каспар Мелнис (СЗК), Андрис Спрудс ("Прогрессивные") и Виктор Валайнис (СЗК) сложили мандаты на время, пока будут исполнять обязанности министров.