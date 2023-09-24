Латвийский университет (ЛУ) объявил конкурс на проектирование и строительство Дома спорта. Это будет четвертое здание в строящемся Академическом центре ЛУ в рижском районе Торнякалнс, где уже функционируют Дом природы, Дом науки и строится здание для гуманитарных факультетов.

Согласно плану развития недвижимости ЛУ, открытие Дома спорта ожидается в конце 2026 года, сообщили в университете.

Дом спорта в Торнякалнсе будет многофункциональным спортивным комплексом для качественных занятий спортом и активного отдыха для студентов, сотрудников университета и жителей близлежащих районов.

В Доме спорта разместятся три спортзала разной величины, зал для аэробики, танцевальный зал, большой бассейн и малые бассейны для обучения плаванию, спортивная лаборатория, семейная зона, центр реабилитации, физиотерапии и массажа, фитнес-зал, беговая дорожка на 100 метров и другие помещения.

Общая площадь здания составит более 14 тысяч квадратных метров. Планируется, что Дом спорта будет принимать более 4800 посетителей в день и обеспечит 82 постоянных рабочих места.

15 млн евро на этот проект выделил Банк развития Совета Европы.

В будущем в Академическом центре ЛУ в Торнякалнсе планируется построить также Дом технологий и гостиницу для преподавателей и студентов.

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