На портале ManaBalss начат сбор подписей за организацию полосы общественного транспорта на участке рижской улицы Кр. Валдемара от улицы Зирню до улицы А.Пумпура в направлении Вантового моста (центра города). Инициатор сбора подписей — объединение Pilsēta cilvēkiem — указыает на то, что вечером в рабочий день троллейбусах в пробках приходится простаивать до получаса.

Pilsēta cilvēkiem считает, что на ул. Кр. Валдемара должна появиться такая же полоса A для общественного транспорта как и на ул. А.Чака.

По словам председателя правления Pilsēta cilvēkiem Карлиса Крекиса, городские власти не рассматривают пока возможность оборудования полосы общественного транспорта непосредственном на Вантовом мосту, поскольку это может замедлить транспортный поток в целом. "К сожалению, Рига думает о сообщени как о количестве транспортных единиц, а не о числе перевезенных людей. То же самое с ул. Валдемара — введение полосы А увеличит число перевезенных людей, однако сейчас мы не видим со стороны Департамента сообщения ни малейшего интереса", — говорит Крекис.

Чтобы актуализировать вопрос об оборудовании полосы А на улице Кр. Валдемара Pilsēta cilvēkiem в пятницу, 22 сентября, в 17.30 проведет пикет у здания Художественного музея, расположенного как раз на этой улице.

Пока под инициативой собраны 85 подписей.

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