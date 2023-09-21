В четверг, 21 сентября, Сейм принял в первом чтении законопроект, который предусматривает денонсацию латвийско-российского договора о правовой помощт и правовых отнолшениях в гражданских делах, семейных делах и уголовных делам. Автор и разработчик законопроекта — оппозиционное Национальное объединение.

В первом чтении за законопроект проголосовали 72 депутата, против — десять депутатов от партии "Стабильность" и независимый депутат Глория Гревцова.

Авторы законопроекта считают, что в нынешних обстоятельствах продолжение такого сотрудничества с Российской Федерацией противоречит позиции Латвии в отношении агрессии России в Украине.

"В то время, когда Россия продолжает агрессивную войну против Украины, недопустимо продолжать или развивать сотрудничество, особенно в правовой сфере. Абсолютно неприемлемо, чтобы Латвия поддерживала деятельность такой системы, предоставляя помощь", — заявил депутат Сейма от Нацобъединения Рихардс Колс, который еще занимает должность главы парламентской комиссии по иностранным делам.

На данном этапе ЕС, Латвия и ряд других международных организаций и демократических стран признали Россию государством, поддерживающим терроризм. Когда Сейм принял заявление о признании России государством, поддерживающим терроризм, было заявлено, что это может повлиять и на двусторонние соглашения о сотрудничестве между Латвией и Россией, в том числе на соглашение об оказании правовой помощи.

Национальное объединение утверждает, что, по данным прокуратуры, в прошлом году из России поступило 31 обращение об оказании юридической помощи. В отчете генерального прокурора Латвии о проделанной в 2022 году констатируется, что при оценке запросов иностранных государств об экстрадиции лиц, были случаи, когда в выдаче таких лиц было отказано. России было отказано в экстрадиции нескольких человек, поскольку эти запросы были сочтены политически мотивированными.

Если парламент примет решение денонсировать латвийско-российсий договор, то правовое сотрудничество, например, по уголовным делам будет осуществляться в рамках Конвенции Совета Европы о взаимной помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года, по гражданским делам — в соответствии с с Гаагскими конвенциями, которые регулируют правовое сотрудничество по гражданским делам в части выдачи документов и получения доказательств, а также в вопросах защиты детей и других областях.

Договор между Латвией и Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам вступило в силу 28 марта 1995 года. Юридическая помощь включает в себя выполнение процессуальных действий, таких как допрос сторон, потерпевших, подсудимых, свидетелей, экспертов, проведение экспертиз, осмотр, вручение вещественных доказательств, инициирование или перенятие уголовного преследования, экстрадиция лиц, совершивших преступления, признание и исполнение судебных решений по гражданским делам, выдача и пересылка документов, а также предоставление информации по запросу другой договаривающейся стороны об уголовных судимостях лиц.

Также договор применяется в вопросах защиты прав детей, например, при определении порядка признания судебных решений по делам о взыскании алиментов.

В то же время Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) выражает обеспокоенность возможным расторжением данного соглашения.

Если договор будет денонсирован, то у PMLP не будет иметь инструментов для проверки факта фальсификации документов, поскольку иные каналы получения информации (дпломатические, прямые) до сих пор были практически закрыты.

"Использование рамок двусторонних соглашений о правовой помощи на данный момент является единственным инструментом, который успешно позволяет установить факт фальсификации представленных документов", — утверждает PMLP.

PMLP выполняет задачи, предусмотренные нормативными актами в сфере миграции, предоставления убежища, определения правового статуса лиц и регистрации населения, а также в сфере выдачи удостоверений личности и проездных документов. Также в ведении управления вопросы

предоставления и утраты статусов гражданина или негражданина Латвии, вопросы репатриации лиц латышского или ливского происхождения, проживающих в третьих странах.

"Информация о событиях, происходивших на территориях других стран, — рождении, бракосочетании, выдаче документов, удостоверяющих личность и тому подобном — имеют решающее значение для обоснования прав или запросов лиц, а также для проверки законности решений, принимаемых учреждением", — подчеркивает PMLP. А эту информацию управление сейчас получает, используя возможности, предоставляемые латвийско-российским договором о правовой помощи.

В рамках латвийско-российского соглашения о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам запросы чаще направляются в Россию.

Аргументы PMLP показались депутатам достаточно важными, а потому установлен длительный срок поправок к утвержденному в первом чтении законопроекту. Депутаты могут подавать поправки до 8 декабря этого года.

Напомним, что законопроект Сейм должен утвердить в трех чтениях.

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