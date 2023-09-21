В четверг, 21 сентября, в клинику неотложной медицины и приема пациентов Рижской восточной клинической больницы (РВКУБ) на автобусе помощи в рамках благотворительного проекта "M-Help.com", были доставлены 16 пострадавших на войне в Украине, сообщили агентству LETA в больнице.

Сотрудничество РВКУБ и "M-Help.com" началось в 2022 году, когда Россия вторглась на территорию Украины, и в сентябре этого года госпиталь уже в шестой раз принял солдат, получивших ранения в Украине. Ожидается, что в специализированных клиниках больницы будут проходить лечение трое военнослужащих с очень тяжелыми военными травмами. Им будет проведено несколько сложных и последовательных хирургических и/или микрохирургических операций, и на протяжении всего лечения с ними будут работать физиотерапевты, эрготерапевты и реабилитологи из клиники реабилитации, чтобы способствовать более быстрому восстановлению после тяжелых операций.

Все пациенты прошли комплексное обследование — различные рентгенологические и лабораторные исследования. Также необходимо было проверить их на наличие различных внутрибольничных инфекций, так как в условиях войны они могут быстро вспыхивать и распространяться.

Большинство других доставленных пациентов будут лечиться в Национальном реабилитационном центре "Вайвари". Планируется, что некоторым пациентам будет оказана адресная помощь психологов и психотерапевтов в Рижском центре психиатрии и наркологии, а в дальнейшем — в реабилитационном центре Государственного агентства социальной интеграции.

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