Латвийское общество понимает, что запреты сами по себе не уменьшат потребление вредных или вызывающих привыкание веществ.

Например, что касается борьбы с курением, то в обществе растет поддержка таких инициатив по снижению вреда, как переход к бездымным продуктам и дифференцированная налоговая политика, в зависимости от степени причиняемого вреда. К таким выводам пришли эксперты на семинаре "Запрет — это не регулирование!".

В исследовании SKDS "Отношение общества к табачным и никотиновым изделиям и их употреблению" 48% опрошенных высказали мнение, что одним из способов снижения вреда, наносимого сигаретным дымом обществу, является содействие переходу на альтернативные бездымные продукты.

46% респондентов согласны с тем, что бездымные продукты должны облагаться более низким акцизом, чем сигареты, но в то же время достаточно высоким, чтобы удержать молодых людей и некурящих от соблазна начать употребление этих продуктов.

Был также задан вопрос о том, как люди оценивают план по запрету продажи электронных сигарет и никотиновых подушечек с разными вкусами и ароматами, а также по установлению в никотиновых подушечках такого низкого уровня никотина, чтобы они были неинтересны пользователям. 47% респондентов заявили, что будут в таком случае покупать эту продукцию нелегально в интернете, за границей или у контрабандистов. 31% предположили, что потребители вернутся к сигаретам и другим табачным изделиям, и только 6% допустили, что из-за запрета потребители откажутся от таких продуктов, не начав при этом курить сигареты.

Директор SKDS Арнис Кактиньш, представляя результаты исследования, заявил, что в глазах общества планируемый запрет на ароматы выглядит как полная ерунда, люди не верят в необходимость и эффективность такой политики. "Это еще один маленький кирпичик, подрывающий доверие к государственной власти, которая с такими решениями выглядит посмешищем. Власти демонстрируют свою некомпетентность, неспособность прислушаться к экспертам и общественному мнению. В результате принимаются неадекватные решения. В каком-то смысле это можно сравнить с подходом Северной Кореи, где решения принимаются без учета общественного мнения, и за счет различных ограничений власти хотят добиться полного контроля над обществом".

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