Как показало новое исследование, за последние три десятилетия железнодорожная сеть Европы значительно сократилась, в то время как инвестиции в автомобильные дороги резко возросли. Однако разрыв в финансировании этих двух направлений сокращается. Значит ли это, что мы увидим свет в конце (железнодорожного) тоннеля?

Согласно результатам исследования, проведенного немецкими аналитическими центрами Wuppertal Institute и T3 Transportation по заказу Greenpeace, протяженность автомагистралей в Европе в период с 1995 по 2020 год выросла на 60%, или на 30 000 км. При этом протяженность железных дорог сократилась на 6,5%, или на 15 650 км, и было закрыто более 2 500 вокзалов.

Эти цифры показывают, что правительства отдают предпочтение автомобилям, а не железным дорогам, предупреждает старший специалист Greenpece EU по вопросам климата Лорелей Лимузен.

"Миллионы людей за пределами городов не имеют другого выбора, кроме как иметь автомобиль, чтобы добраться до работы, отвести детей в школу или получить доступ к основным услугам, живя в районах с небольшим количеством или полным отсутствием общественного транспорта, — приводит Euronews слова Лимузен. — Это прямой результат того, что правительства ликвидировали местные и региональные железнодорожные сети, а деньги направили на строительство дорог".

Тем не менее, в этих мрачных исследованиях есть небольшой плюс: разрыв в финансировании сокращается.

В период с 1995 по 2018 год европейские страны тратили на автомобильные дороги на 66% больше, чем на железные. В 2018-2021 годах европейские страны потратили на расширение автомобильных дорог на 34% больше, чем на расширение железных дорог.

Тем не менее, диспропорция все еще бросается в глаза, отметила Лимузен.

"Правительства и ЕС должны затормозить демонтаж железнодорожных линий, восстановить заброшенные пути и инвестировать в железные дороги — и прекратить масштабное субсидирование автомобильных дорог, которые разрушают климат, загрязняют воздух и делают жизнь людей несчастной", — заявила она.

Какие европейские страны инвестируют в общественный транспорт?



Поезда — один из самых экологически чистых способов передвижения. На долю легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков приходится 72% транспортных выбросов в Европе, в то время как на долю железнодорожного транспорта — всего 0,4%.

Страны Евросоюза, Норвегия, Швейцария и Великобритания за период с 1995 по 2020 годы потратили около 1,5 трлн. евро на дорожную инфраструктуру и только 930 млрд. евро — на железнодорожную.

Десять стран сообщают о чистом увеличении протяженности своих железнодорожных сетей с 1995 года. Это Бельгия, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Словения, Финляндия, Хорватия, Швейцария и Эстония.

Основной объем закрытия железных дорог пришелся на Германию (сокращение на 6 706 км), Польшу (на 4 660 км) и Францию (на 4 125 км). Несмотря на это, в этих трех странах сохраняется наибольшая общая протяженность сети, за ними следуют Великобритания и Испания.

В период с 2018 по 2021 год Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Италия, Люксембург и Великобритания инвестировали в железнодорожный транспорт больше, чем в автомобильный. Остальные страны тратили больше на автомобильные дороги, чем на железные. Особенно заметен разрыв в финансировании в Румынии, где государство тратит на автомобильные дороги в 12 раз больше, чем на железные.

Больше всего протяженность автодорог выросла в Ирландии, Румынии и Польше, а меньше всего — в Литве, Латвии и Бельгии. В 15 из 30 анализируемых стран протяженность автомагистралей увеличилась более чем в два раза, в том числе в Испании, Норвегии и Греции.

Что нужно сделать для улучшения европейской железнодорожной сети?



Несколько европейских стран ввели дешевые тарифы на проезд в общественном транспорте, стремясь сократить выбросы в атмосферу. В Германии более трех миллионов человек приобрели билет Deutschlandticket стоимостью 49 евро в месяц.

Однако дешевых тарифов недостаточно. Greenpeace призывает политиков направить средства на развитие железных дорог, общественного транспорта и велосипедных дорожек, а также отвлечь их от автострад и аэропортов. Исследователи полагают, что более 13 500 км закрытых железнодорожных линий могут быть вновь открыты "относительно легко".

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