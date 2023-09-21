Комитет Рижской думы по финансовым и административным вопросам поддержал снижение туристической пошлины в столице.

Сейчас гостиницы и другие места расселения туристов должны платить за прием каждого туриста 1 евро плюс налог на добавленную стоимость (НДС).

Чтобы снизить нагрузку на предпринимателей, пошлину планируется снизить до 0,89 евро. Сумма пошлины вместе с НДС в размере 0,11 евро составит один евро.

Окончательное решение о поправках примет Рижская дума.

Туристическая пошлина введена в Риге с 1 января этого года.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram