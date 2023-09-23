Международный аэропорт "Рига" объявил об обсуждении квалификационных требований для конкурса на строительство нового терминала, сообщили агентству LETA в аэропорту.

Новое здание терминала с современным залом регистрации пассажиров, зоной безопасности и пограничного контроля, магазинами и кафе, комплексом по обработке багажа, новыми подъездными путями для частного и общественного транспорта, многоэтажной автостоянкой, соединенное с железнодорожной станцией Rail Baltica, станет шестым этапом развития аэропорта.

Общий объем строительства составит более 45 000 квадратных метров, а инвестиции оцениваются в 167 миллионов евро.

По словам руководителя аэропорта Лайлы Одини, это действительно амбициозный проект с большим объемом инвестиций, который необходим для того, чтобы аэропорт "Рига" превратился в центр воздушного сообщения в масштабе Северной Европы.

"Мы призываем строительную отрасль присоединиться к обсуждению сейчас, до того, как объявлен конкурс, чтобы разработать как можно более полную и качественную документацию по этой важной закупке и знать возможности потенциальных претендентов", — добавила Одиня.

Заинтересованные поставщики могут присылать свои комментарии до 3 октября, затем будет объявлена ​​квалификация претендентов, после чего начнется подача заявок.

Договор о строительстве планируется заключить в конце лета 2024 года, после чего начнутся строительные работы.

Как рассказала Одиня летом в интервью агентству LETA, шестой этап развития аэропорта в целом обойдется примерно в 200 миллионов евро, строительные работы продлятся примерно 36 месяцев, а вместе с работами по благоустройству весь процесс может занять 3-4 года. Ожидается, что примерно в это же время будет завершено строительство железнодорожной станции Rail Baltica рядом с аэропортом.

На шестом этапе строительства аэропорта планируется расширить и модернизировать здание терминала, куда прибывают пассажиры. По словам Одини, в следующем году здание отметит свое 50-летие, и, к сожалению, за эти 50 лет мало что изменилось. Поэтому пропускная способность аэропорта недостаточна.

"В 2019 году это можно было увидеть и при регистрации, и при оформлении багажа, и при досмотре. И сейчас мы это видим, особенно ранним утром, когда рейсов больше — людей много, местам мало. Кроме того, приходят новые технологии, поэтому мы хотим другую планировку в общественной зоне терминала", — сказала Одиня.

В прошлом году в аэропорту "Рига" было обслужено 5,381 млн пассажиров, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, но на 31% меньше, чем в 2019 году, до пандемии, когда было обслужено 7,798 миллионов пассажиров.

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