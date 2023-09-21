Председателем фракции "Прогрессивных" в Сейме избран Андрис Шуваев. Об этом сообщает агентство LETA.
Смена руководства фракции была необходима в связи с тем, что нынешний председатель фракции Каспар Бришкенс на прошлой неделе был утвержден на должности министра сообщения в новом правительстве.
Заместителями руководителя фракции будут Антонина Ненашева и Майрита Лусе.
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