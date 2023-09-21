Председателем фракции "Прогрессивных" в Сейме избран Андрис Шуваев . Об этом сообщает агентство LETA.

Смена руководства фракции была необходима в связи с тем, что нынешний председатель фракции Каспар Бришкенс на прошлой неделе был утвержден на должности министра сообщения в новом правительстве.