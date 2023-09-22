Согласно составленной в Таллиннском техническом университете (TalTech) расчетной модели, крайне вероятным является сценарий, при котором повреждения правого борта парома Estonia возникли при столкновении с морским дном.

В 2020 году были опубликованы видеозаписи, продемонстрировавшие ранее неизвестные повреждения в корпусе парома Estonia. В этой связи Эстонский центр исследований в сфере безопасности (OJK), Шведский центр расследования несчастных случаев и Финский центр расследований в сфере безопасности инициировали первоначальную оценку новых обстоятельств гибели парома, пишет Postimees.

Таллиннскому техническому университету в рамках первоначальной оценки заказали исследование воздействия столкновения с морским дном на паром. Завершенное исследование представили в четверг. Профессор Таллиннского технического университета Кристьян Табри представил компьютерные симуляции, подтверждающие, что повреждения корпуса парома вызваны столкновением с морским дном.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram