В четверг, 21 сентября 2023 года, в присутствии представителей Юрмальской думы и компании по управлению отходами CleanR в Юрмале были открыты первые подземные контейнеры, а также представлены основные выводы первого в Латвии пилотного проекта по установке полускрытых контейнеров на пляже, сообщил председатель правления компании Валерий Станкевич.

Модернизируя управление отходами в Юрмале, CleanR в сотрудничестве с самоуправлением оборудовала в городе две подземные контейнерные площадки для сортированных и бытовых отходов — одна из них расположена у выхода к морю с улицы Базницас, а другая — у выхода к морю с проспекта Виенибас.

"Подземные контейнеры создают эстетичную, привлекательную и чистую среду, они легко доступны и удобны для использования даже людьми с функциональными нарушениями. Отходы, выбрасываемые в эти контейнеры, хранятся под землей, где даже в жаркую погоду температура ниже, что соответственно замедляет разложение отходов, предотвращает появление неприятных запахов, решает проблему птиц, крыс и других животных, которых привлекают пищевые отходы, а также значительно снижает риск вандализма", — сказал Станкевич.

Он добавил, что подземные контейнеры предназначены как для бытовых, так и для сортированных отходов — стекла и легкой упаковки (пластик, бумага, металл). При необходимости их также можно удобно приспособить для сбора биоразлагаемых отходов. Вместимость этих контейнеров значительно больше, поэтому мусор можно вывозить реже.

Заместитель председателя Юрмальской городской думы Янис Лединьш заявил, что для Юрмалы как города-курорта крайне важна утилизация отходов максимально дружественным для окружающей среды и жителей способом.

"Юрмала — первый город в Латвии, который ввел более дружественный для людей и окружающей среды способ управления бытовыми отходами — с 2018 года плата за вывоз мусора рассчитывается по весу, а не по объему. Этот метод, который используется в скандинавских странах, способствует сортировке мусора в городе, позволяет людям экономить и меньше платить за вывоз мусора", — сказал Лединьш.

Он также подчеркнул, что пляжи Юрмалы являются одними из самых посещаемых в Латвии, а в местах, где много людей, скапливается и мусор, поэтому особенно важно создать в городе удобную и функциональную инфраструктуру, которая поможет сохранить окружающую среду более чистой и ухоженной. Поэтому Юрмальская дума в сотрудничестве с компанией по управлению отходами внедряет такие решения по сбору мусора, которые подходят для большого количества мусора и удобны для его сбора.

Наряду с установкой подземных контейнеров, CleanR в этом году опробовала на пляжах Дубулты и Майори удобное, современное и широко используемое на пляжах Европы решение по управлению отходами — наполовину закопанные в песок контейнеры. В рамках пилотного проекта было установлено восемь таких контейнеров.

"Держать ранее используемые, привычные контейнеры на пляже может быть неудобно, а иногда и дорого. Мы сталкивались с тем, что их смывает в море и нашим сотрудникам приходится вытаскивать их из воды, контейнеры переворачивает ветер, разбрасывая их содержимое по всему пляжу. Кроме того, ветер, песок и морская вода портят контейнеры, поэтому их необходимо чаще красить, ремонтировать или заменять. С другой стороны, установка контейнеров, зарытых в песок, решает эти проблемы, потому что их нельзя сдвинуть и сдуть в море", — рассказал председатель правления CleanR.

Он также отметил, что, оценив за пару месяцев результаты пилотного проекта по пляжным контейнерам, CleanR убедилось, что такое решение подходит и для латвийских условий. В будущем предприятие может рассмотреть возможность установки таких контейнеров и в других самоуправлениях, где оно управляет отходами.

Нижняя часть закопанных в песок контейнеров закрыта, поэтому они полностью безопасны для окружающей среды. В то же время они изолируют отходы от окружающей среды, предотвращая появление неприятных запахов и не привлекая насекомых и животных. Данное решение не требует строительного проекта, поэтому контейнеры легко устанавливать и затем демонтировать в зимний период.

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