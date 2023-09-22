В сентябре, как и в конце августа, число мигрантов, которым было отказано в пересечении границы, часто превышало 100 человек в день.
Всего в этом году пограничники пресекли 8 951 попытку незаконного пересечения границы, а 341 человек был допущен в Латвию по гуманитарным соображениям.
В прошлом году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, 217 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.
В связи с давлением нелегальной иммиграции со стороны Беларуси со вторника закрыт пункт пересечения границы в Силене.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.