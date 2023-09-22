В четверг Государственная пограничная охрана предотвратила 128 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, выяснило агентство LETA.

В сентябре, как и в конце августа, число мигрантов, которым было отказано в пересечении границы, часто превышало 100 человек в день.

Всего в этом году пограничники пресекли 8 951 попытку незаконного пересечения границы, а 341 человек был допущен в Латвию по гуманитарным соображениям.

В прошлом году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, 217 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В связи с давлением нелегальной иммиграции со стороны Беларуси со вторника закрыт пункт пересечения границы в Силене.

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