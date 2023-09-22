Государственное агентство социального страхования (VSAA) предупреждает жителей страны о том, что мошенники звонят через мобильное приложение Whatsapp, представляясь сотрудниками VSAA.
Сейчас люди получают такие звонки от мошенников.
VSAA призывает жителей не вести подобные телефонные беседы и ни в коем случае не предоставлять звонящим информацию о личных данных.
VSAA никогда не связывается со своими клиентами через "Whatsapp, подчеркивает госучреждение.
VSAA — это государственное учреждение, ведающее выплатой и начислением пенсий и пособий.
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