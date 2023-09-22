В рамках этих учений мотопехотная бригада Сухопутных войск сил совместно с военнослужащими боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии (eFP) участвует в учениях "Серебряная стрела-2023", которые продлятся до 29 сентября.

На этой неделе в ходе учений союзники вместе с латвийскими солдатами патрулировали улицы в Виляны и Резекне.

Как заявили в Национальных вооруженных силах, такие тренировки вблизи восточной границы призваны продемонстрировать способность НВС и союзников защищать нашу землю, каждый город и волость на территории Латвии.

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