События вокруг судьбы граждан России в Латвии развиваются стремительно и непредсказуемо. На этой неделе выяснилось, что извещения о необходимости покинуть Латвию должны получить более 3500 человек. В пятницу оказалось, что некоторые из них получили эти письма по ошибке.

Реализация принятого год назад перед выборами решения вызывает все больше вопросов. Что будет с теми, кто не просто не сдал экзамен по латышскому языку, но и вообще проигнорировал все призывы? Как будет на практике происходить выдворение? И будет ли оно вообще?

Delfi запускает подкаст "Бэкграунд": о событиях, трендах, публикациях и открытиях, которые зацепили нас на этой неделе. В первом выпуске журналисты Данута Дембовская и Кристина Худенко, которые давно следят за ситуацией вокруг положения граждан России в Латвии, пытаются разобраться в том, что ждет этих людей.

Слушайте подкаст на Spotify, Apple Podcasts или YouTube.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram