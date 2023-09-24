Автор "транспортной революции" Риги Вилнис Кирсис перенял долгострои от ушедшего мэра Мартиньша Стакиса. Но и сам намерен запустить капитальные ремонты других рижских мостов. О том, по какому графику он планирует запускать новые стройки, Кирсис рассказал Delfi во время Европейской недели мобильности.

Проблемы с Деглавским мостом начались еще при позапрошлом мэре — Ниле Ушакове — в 2019 году вскрылось, что путепровод через железнодорожные пути небезопасен. На головы пешеходов, которые спускались под мост, падали куски бетонных конструкций. Дальнейший осмотр других переправ показал, что большинство из них нуждаются в срочном ремонте, а некоторые и в полной перестройке.

Сейчас движение по Деглавскому мосту открыта в две стороны. А вот работы над мостом Браса ведутся уже четыре года. В самом начале — в 2019 году — стало ясно, что одним ремонтом тут не обойтись, нужен совершенно новый мост. К Празднику песни успели доделать часть и открыть для движения одни рельсы.

Что дальше?

Браса. Планируют закончить в этом году. Кирсис предположил, что, возможно, это случится ко Дню независимости.

Деглавский мост. Мост как таковой уже закончен, но сейчас там строится выезд на Восточную магистраль — его сдадут в эксплуатацию до конца года.

Земитанский мост. Его разработка проекта ближе всех к завершению. И этот мост на сегодня в наихудшем состоянии. Есть надежда, что в конце следующего года или начале 2025 года начнутся строительные работы.

Вантовый. Там тоже разрабатывается проект. Его строительство может вестись параллельно с Земитанским.

Мост ВЭФ. Проект тоже почти готов. Но его нельзя ремонтировать одновременно с мостом Земитаны — все встанет.

Какие еще новинки ждут Ригу в сфере общественного транспорта — "позвоночника мобильности" — портал Delfi подробно рассказывает здесь.

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