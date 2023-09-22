В субботу ожидается пасмурная погода, Латвия окажется в зоне осадков: в ряде районов пройдут дожди и ливни с грозами.

Будет дуть умеренный юго-восточный, южный ветер, во время грозы — порывистый. Максимальная температура воздуха +17..+22 градуса, в юго-восточных районах Латвии — до +24 градусов.

В Риге сегодня пасмурно, ожидаются дожди, местами ливни. Дует слабый ветер, воздух в течение дня прогреется до +17 градусов.

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