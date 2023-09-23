В Латвии существует риск обострения этнической напряженности, которая в настоящее время носит латентный характер, но может усилиться из-за недовольства текущей ситуацией и агрессивности, говорится в проекте концепции национальной безопасности (КНБ) Латвии, разработанном на основе оценок учреждений государственной безопасности.

Во вторник правительство на закрытом заседании одобрило разработанную Министерством внутренних дел КНБ. В документе отмечается, что война России против Украины сильно повлияла на латвийское общество, выявив различие взглядов, идеологических убеждений и исторической памяти отдельных групп с ценностями большей части общества. Эти различия ярко проявляются в симпатиях некоторых групп жителей к Кремлю, публичной поддержке российской агрессии в Украине и открытости российскому влиянию.

Война в Украине вызвала у большей части общества не только ощущение незащищенности и осуждение, но и усилила запрос на более быстрый отказ от советского наследия, что в 2022 году выразилось в демонтаже памятников советских лет.

В то же время эти действия, а также поддержка Латвией Украины вызвали волну агрессии среди сторонников Кремля. Агрессия и вражда выражаются в основном в комментариях в социальных сетях, но нередко инциденты происходят и на улицах, в том числе в отношении беженцев из Украины.

С учетом риска роста этнической напряженности органы государственной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами должны постоянно отслеживать ситуацию, чтобы предотвратить эскалацию напряженности и выявлять сигналы, когда внешние субъекты стремятся использовать эти факторы в своих интересах, говорится в концепции.

В документе отмечается, что на внутреннюю безопасность влияют также ухудшающаяся демографическая ситуация, высокий уровень бедности и неравенства доходов, недостаточное качество образования. Неизбежные в обозримом будущем депопуляция и старение населения будут все большее влиять на государственное управление, ослабляя его возможности по обеспечению качества функций государства.

Это будет способствовать росту недовольства населения, а в долгосрочной перспективе — недоверия к государственной власти.

Сокращение ресурсов рабочей силы и усиление конкуренции за персонал затронут все сектора государственного управления. В контексте национальной безопасности проблемы с кадрами будут испытывать сферы обороны, внутренних дел и юстиции, а развитие инфраструктуры в секторах внутренних дел и юстиции может быть осложнено из-за инфляции.

В этих условиях основными рисками для внутренней безопасности будут рост преступности, теневой экономики, контрабанды, алкоголизма и наркомании, несоблюдение правил и требований безопасности на бытовом уровне и в бизнесе, говорится в концепции.

Предыдущая КНБ была утверждена в 2019 году. В течение года после утверждения новой концепции должен быть разработан план национальной безопасности с конкретными мерами по предотвращению и противодействию национальным угрозам.

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