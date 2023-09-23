Замена русского языка как второго иностранного в школах Латгале на язык одной из стран Европейского союза (ЕС) может повлечь ряд проблем, заявили в латгальских самоуправлениях.

В школах Резекненского края русский язык как второй иностранный в настоящее время в основном преподается в связи с тем, что есть учителя русского языка. Доля родителей, которые хотели бы, чтобы вторым иностранным языком в школах был немецкий, испанский или другой язык, невелика, сказала агентству LЕТА специалист управления образования и спорта Резекненского края Элита Опинцане.

В прошлом учебном году немецкий язык как второй иностранный преподавался только в трех школах края.

В управлении образования видят ряд проблем с заменой русского языка на другой язык. Во-первых, это нехватка учителей — около половины учителей русского языка находятся в предпенсионном возрасте или близки к нему, а переподготовка кадров не происходит так быстро, как хотело бы Министерство образования и науки.

Кроме того, существует риск снижения качества образования, если для преподавания языка будет достаточно только курсов. Качество преподавания может быть сохранено, если нынешний учитель русского языка пройдет переподготовку на преподавателя другого славянского языка, например, польского, болгарского или чешского, но Минобразования делает упор в основном на немецкий и французский языки, хотя испанский, например, гораздо более распространен в мире, отметила Опинцане.

В свою очередь найти молодых учителей иностранных языков проблематично не только из-за недостаточных зарплат, но и проблем с предоставлением жилья.

В общеобразовательных школах Даугавпилса в качестве второго иностранного языка в основном преподается немецкий, но есть также возможность изучать испанский и французский языки, рассказала представитель Даугавпилсского городского управления образования Илона Бохане.

В трех даугавпилсских школах в 4-х классах как второй иностранный изучается также русский язык, но школы рассматривают возможность предложить в следующем году немецкий язык как второй иностранный.

В 7-х классах в большинстве школ в качестве второго иностранного языка предлагаются немецкий и русский, а в трех школах — испанский и французский языки. Выбор языка связан и с предпочтениями родителей, и с наличием учителей. В двух школах Даугавпилса наряду с вышеперечисленными языками можно изучать шведский.

В настоящее время в школах Даугавпилса есть все необходимые кадры для преподавания второго иностранного языка, отметила Бохане.

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