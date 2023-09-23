По мере укрепления латвийско-белорусской границы заграждения планируется строить и на болотах, сообщил в пятницу агентству LETA министр внутренних дел Рихард Козловскис во время посещения восточной границы Латвии.

Министр отметил, что ГАО Valsts nekustamie īpašumi проделало большую работу по организации строительства инфраструктуры на границе и нет оснований сомневаться в соблюдении сроков. Строительство заграждения на сухопутной части границы планируется завершить в этом году, а на болотах — в следующем. На болотистых участках заграждения будут располагаться, например, на понтонах.

Строительство заграждения на латвийско-белорусской границе полностью планируется завершить к августу следующего года, сказал министр.

В то же время, как отметил Козловскис, для охраны границы необходимо не только заграждение, поэтому необходимо закупать и устанавливать технические средства.

В начале сентября госсекретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов сообщил, что в ближайшие годы в информационные технологии для укрепления безопасности восточной границы страны будет вложено около 200 млн евро.

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