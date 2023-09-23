У строителей заграждения на латвийско-белорусской границе — нескольких литовских компаний — уже как минимум полгода имеются долги перед рабочими и приграничными гостевыми домами, при этом генподрядчик Citrus Solutions утверждает, что погасил долги перед субподрядчиками, сообщает ЛТВ.

Прошлой осенью 20 гастарбайтеров остановились в гостевом доме недалеко от озера Дриджа. Они там не только переночевали, но также зажгли камин, использовали сауну, гидромассажную ванну, а в воскресенье отправились кататься на лодке по озеру. Хозяйка готовила им обед. Менеджер Светлана Григорьева рассказала, что эти люди заплатили только аванс и заявили, что денег больше нет. Компания Rangos projektai задолжала комплексу отдыха Dridži 8 000 евро.

На другом конце строительства заграждения вдоль латвийско-белорусской границы строители задолжали четырехзвездочному отелю Silene Resort SPA 4000 евро. Там ночевали работники компаний Statoforma и Brosta. Управляющая Silene Resort & SPA, член правления ООО Antaris Эвита Миглане пояснила, что зная, что в общенациональном проекте участвуют серьезные компании, они и представить себе не могли, чем для них обернется эта ситуация.

"Когда мы попросили литовские компании оплатить счета, то получили в свой адрес угрозы, от нас потребовали, чтобы мы оставили их в покое", — рассказала Миглане. За помощью в решении вопроса компания обратилась в госструктуры и министерства, участвующие в строительстве забора.

Кроме того, в Государственную инспекцию по труду обратился также и житель Краславского края Алексей Смирнов, который прошлой зимой участвовал в строительстве забора, однако обещанной зарплаты так и не получил.

"Пока они были там, все было хорошо, они платили. Когда же они уехали в Литву, то пропали. Не созвониться с ними никак. Что-то заплатили, может половину, а за остальную работу — ничего. Мы с ними работали 5-6 человек, с нами всеми так", — рассказал журналистам Смирнов.

Одна из двух компаний вообще не предоставила Смирнову трудовой договор. Он работал с декабря по февраль, иногда стоя по подмышки в воде. "Они там много чего напортачили. Где-то метров на 500 перевернули забор, неправильно собрали заграждение и в итоге через пару месяцев сказали, что больше делать ничего не будут. Банкротство что ли, и просто уехали", — сказал Смирнов.

На строительство примерно 52 километров забора генеральный застройщик Citrus Solutions заключил договор с литовской компанией Brosta. Глава правления SIA Citrus Solutions Карлис Костюков сообщил LTV, что там, где работы завершены и приняты, генеральный подрядчик рассчитался со всеми субподрядчиками.

"У нас нет никаких инструментов и влияния на то, как они рассчитываются со своими субподрядчиками", — признался Костюков.

LTV связалось с литовской компанией Brosta и другими упомянутыми выше литовскими компаниями, но никто из них так и не предоставил комментарии. В ходе разговора юрист компании Brosta не опроверг и не подтвердил, что компания собирается судиться с Citrus Solutions.

Заказчик проекта строительства забора — ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) — этим летом искал в Латвии компании, которые могли бы взяться за строительство. Глава правления VNĪ Ренарс Гришкевич заявил: "Если кому-то не заплатили, это неприемлемо. У нас была информация, что с некоторыми субподрядчиками вовремя на рассчитались, и мы просили, чтобы это было сделано со стороны Citrus Solutions".

Кроме того, в ГАО Valsts nekustamie īpašumi пояснили, что Смирнову и другим лицам, перед которыми литовские компании остались в долгу, следует обратиться в Госинспекцию по труду. Глава Отдела поддержки клиентов Госинспекции по труду Даце Стивриня заявила, что отказ от заключения трудового договора является грубым нарушением, которое может быть связано с теневой экономикой. За это нарушение в Латвии предусмотрена административная ответственность, которой должна предшествовать проверка.

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