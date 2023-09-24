Наибольшее количество осадков за последние сутки в Латвии зафиксировано на Даугавпилсской наблюдательной станции, где выпало 52,6 миллиметров осадков, что соответствует 94% месячной нормы.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 23 сентября в 23:00 в Даугавпилсе выпало 37 миллиметров от общего количества осадков.

Второе по величине количество осадков за минувшие сутки, 23 сентября, в Латвии зарегистрировано в Резекне - 42 миллиметра или 76% месячной нормы. В Алуксне количество осадков в субботу составило 30,5 миллиметров, в Гулбене - 34,5 миллиметров.

В воскресенье утром в Латвии сильных осадков не было, небо частично было закрыто тучами. Местами был туман. Дул слабый ветер, на побережье - умеренный западный, юго-западный ветер.

Температура воздуха на восходе солнца +11...+14 градусов, на побережье - до +16 градусов.

В Риге - переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер, температура воздуха +13...+14 градусов.

Максимальная температура воздуха днем ​​в субботу в Латвии составила от +16 градусов на западе и в центре страны и до +24,6 градусов в Даугавпилсе. А в Дагде был побит рекорд тепла 23 сентября.

Самая высокая температура воздуха в Европе 23 сентября составила +38...+39 градусов в Албании, Греции и на Кипре. Самая низкая температура была в ночь воскресенье в Альпах - минус 10 градусов.

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