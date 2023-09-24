В Риге приступили к созданию материально-технических резервов для гражданской обороны, говорится в отчете для Рижской думы исполнительного директора города Яниса Ланге по итогам своей деятельности за первое полугодие.

Для создания резервов Рига приобрела 184 раскладушки, 228 матрасов и 342 подушки.

Исполнительный директор констатирует, что за это время значительно усилился административный потенциал в сфере гражданской защиты. После создания Управления гражданской обороны и оперативной информации определен порядок уведомления и созыва Комиссии гражданской обороны Рижской общественной территории, создана рабочая группа самоуправления по гражданской обороне и управлению стихийными бедствиями.

Также полностью укомплектован отдел гражданской обороны Департамента гражданской обороны и оперативной информации, остальные отделы укомплектованы частично.

В этом году начато выявление исторически расположенных в Риге убежищ, создана база данных для работы на основе архивных материалов. Всего зафиксирован 301 адрес, по которым проектировались незастроенные, построенные, снесенные и ликвидированные убежища.

Исполнительный директор Риги также сообщил, что начата разработка плана гражданской защиты Рижской общественной территории, создается единая система управления инцидентами и стихийными бедствиями и представление ежедневных отчетов.

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