Для создания резервов Рига приобрела 184 раскладушки, 228 матрасов и 342 подушки.
Исполнительный директор констатирует, что за это время значительно усилился административный потенциал в сфере гражданской защиты. После создания Управления гражданской обороны и оперативной информации определен порядок уведомления и созыва Комиссии гражданской обороны Рижской общественной территории, создана рабочая группа самоуправления по гражданской обороне и управлению стихийными бедствиями.
Также полностью укомплектован отдел гражданской обороны Департамента гражданской обороны и оперативной информации, остальные отделы укомплектованы частично.
В этом году начато выявление исторически расположенных в Риге убежищ, создана база данных для работы на основе архивных материалов. Всего зафиксирован 301 адрес, по которым проектировались незастроенные, построенные, снесенные и ликвидированные убежища.
Исполнительный директор Риги также сообщил, что начата разработка плана гражданской защиты Рижской общественной территории, создается единая система управления инцидентами и стихийными бедствиями и представление ежедневных отчетов.