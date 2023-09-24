Министр благосостояния Улдис Аугулис пообещал Федерации пенсионеров Латвии дважды в год оценивать возможность индексации пенсий, сообщила глава федерации Айя Барча.

В субботу, 23 сентября, Федерация пенсионеров Латвии встретилась с министром благосостояния, чтобы обсудить бюджетные приоритеты в сфере социального обеспечения на ближайшие три года.

По словам Айи Барчи, встреча была интересной, учитывая, что Аугулис, в третий раз ставший министром благосостояния, знает систему и осведомлен о мнении пенсионеров.

Федерация решила направить в Кабмин постановление, в котором выразит свое мнение о необходимости решения текущих проблем пенсионеров.

Одним из вопросов, интересующих федерацию, является надбавка за каждый год рабочего стажа до 31 декабря 1995 года для лиц, вышедших на пенсию с 2012 года. Аугулис заверил, что этот вопрос "включен в закон" о госбюджете и начнет исполняться со следующего года. "Не для всех сразу, а постепенно", — подчеркнула Барча.

Также пенсионеров заинтересовало то, что годами ведется внедрение так называемой "потребительской корзины". Министр сообщил федерации, что готов подготовить другие предложения и обсудить их в министерстве и с партнерами по сотрудничеству. Аугулис заметил, что не надо думать о таких "корзинах", а следует говорить о тех реальных вещах, которые можно сделать. В ходе беседы стороны пришли к выводу, что такие продуктовые корзины могут быть разными для каждой семьи.

"В отношении сениоров министр сказал, что обязательно изучит возможность, которая когда-то была в Латвии, а именно - индексацию пенсий два раза в год", — сказала Барча.

Она пояснила, что в этом году с индексацией пенсий выяснилось, что средняя зарплата в стране значительно выросла. При индексации учитываются пенсии, которые индексируются до 50% от средней зарплаты, которая в прошлом году составляла 534 евро, а в этом году — 609 евро. При этом собираемость взносов соцстрахования от этой зарплаты имеет отрицательное значение, поэтому при индексации в этом году учитывается только коэффициент инфляции, который составляет 6,4.

"Мы призвали министра серьезно сотрудничать с Минфином, Службой госдоходов и объяснить, почему этот сбор ушел в минус. Здесь точно имеем дело, например, с зарплатами в конвертах из-за того, что не платились взносы социального страхования. Людям очень сложно это понять", — подчеркнула Айя Барча.

Как сообщалось, этой осенью в Латвии будут увеличены размеры пенсий или их частей, которые не превышают 609 евро. Это означает, что будет проиндексирована вся сумма пенсии, если она не превышает 609 евро. А для тех пенсий, которые превышают 609 евро, индексироваться будет только часть выделенной суммы — уже упомянутые 609 евро.

Увеличение будет зависеть как от размера пенсии, так и от применяемого индекса. Исключением являются политически репрессированные люди, инвалиды I группы и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - им будет проиндексирована вся сумма пенсии.

Индекс, по которому производится перерасчет пенсий, формируется из инфляции и части страховых взносов в процентах от реального увеличения размера зарплаты. Сумма зарплаты по страховым взносам — это финансовое понятие, т.е. это сумма всех денег, из которых в течение года нужно было сделать взносы социального страхования.

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