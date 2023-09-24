В Рижской Детской больнице для помощи девочке с эпилепсией успшно провели уникальную операцию на мозге. В прошлом году в мозг девочки имплантировали электроды, чтобы обеспечить новый вид обследования, а теперь пришло время хирургического вмешательства.

После имплантации электродов почти год шел подготовительный период для проведения уникальной операции. Операция прошла успешно благодаря отделению детской неврологии детской больницы и коллективу Клиники нейрохирургии и Центра эпилепсии и медицины сна.

До операции Резия на протяжении 12 лет каждый месяц страдала от множественных эпилептических припадков. После операции, которая прошла в июне, судорог больше нет.

Сложный случай эпилепсии

Эпилептические припадки у Резии начались в пять лет, сейчас ей 17 лет. Девочка рада тому, что смогла дождаться совершеннолетия и появились варианты лечения в Детской больнице.

"Резия тяжело поддавалась лечению этой формы эпилепсии, лекарства не помогали, припадки продолжались. Более того, на протяжении многих лет все новые исследования показывали, что причину эпилепсии установить невозможно, а тип припадков указывал на то, что имелось повреждение мозга, которое трудно увидеть. На одном из многих МРТ глубоких структур мозга мы, наконец, смогли увидеть, где может быть причина эпилепсии.

Чтобы убедиться, что мы действительно нашли поврежденный участок мозга и принять решение о возможном лечении, весной прошлого года мы имплантировали в мозг пациентки 12 электродов для специального обследования. Резия была первой в Латвии, кому были имплантированы такие электроды — это доступно всего в нескольких клиниках мира. Результаты экспертизы подтвердили наши подозрения", — объясняет Юргис Страутманис, детский невролог Детской больницы и руководитель Центра эпилепсии и медицины сна.

Фото: Bērnu slimnīcas fonds

Мозг — очень сложный орган, иногда небольшие врожденные отклонения в развитии вызывают тяжелые эпилептические припадки. В этих случаях лекарства часто оказываются неэффективными, как это было в случае с Резией, но может помочь операция.

"Чтобы операция прошла успешно, нам нужно было точно знать, какую область мозга следует оперировать. У Резии поражение располагалось между частями мозга, которые контролируют движение и ощущения в правой руке. Это рискованное место, поэтому поначалу казалось маловероятным, что мы сможем помочь.

В научной в литературе мы нашли данные о том, что даже в такой ситуации относительно безопасно выполнить операцию, но существуют риск двигательных и сенсорных нарушений. Мы поговорили с Резией и ее родителями, потом начали планировать хирургическое лечение", — продолжает Страутманис.

Операция

"Объединив изображения, полученных методом магнитного резонанса, и данные с 12 электродов, имплантированными в мозг в 2022 году, мы точно определили место операции. Семья долго думала, соглашаться ли на операцию, а мы начали переговоры с анестезиологом детской больницы Алексеем Михеевым, который почти год изучал и планировал свою часть работы", — говорит Базель Якуб Вахбе, нейрохирург, главный врач клиники детской неврологии и нейрохирургии Детской больницы.

"Операция, которую мы провели в июне 2023 года, была уникальной тем, что мы начали процесс под полной анестезией, а когда дошли до чувствительной области, то дозу анестезии уменьшили и девочка очнулась. Она была готова к этому и с честью прошла это тест. Мы могли бы проверить, не затрагиваем ли мы, вырезая часть мозга, двигательный рефлекс с помощью электрического импульса, но в этом случае наши ощущения были бы субъективными.

Конечно, прежде чем проснуться, девочке пришлось заблокированы нервы, связанные с болью, Резия не чувствовала боли. Но проснуться с головой, закрепленной винтами, и начать участвовать в операции — это героизм. Продолжая оперировать мозг, мы спросили девочку, что она чувствует. В какой-то момент она действительно почувствовала покалывание в правом боку, и нам пришлось остановиться", — сообщает Базель Якуб Вахбе.

Фото: bernu slimnica

"Во время операции также была проведена электроэнцефалограмма, чтобы определить, все ли поврежденные ткани удалены. Мы это сделали, не затрагивая области, определяющие жизненно важные функции организма. Такие операции экспериментально проводились еще в начале и середине XX века, но их вряд ли можно сравнить с современным подходом.

Теперь операции, во время которых пациент бодрствует, выполняются, когда нет другой возможности помочь уменьшить количество и тяжесть приступов. Такая операция невозможна без участия пациента, но не каждый взрослый человек готов сотрудничать, пока кто-то ломает ему мозг. С детьми еще сложнее. Все должно быть точно подготовлено, поэтому необходимы обследования с имплантацией электродов.

В Латвии такие операции пока не оплаччиваются из государственного бюджета, они требуются 10-12 пациентам в год. Мы изучили этот метод и помогли двум детям, теперь Фонд Детской больницы ищет средства еще для нескольких пациентов. Мы могли бы помочь не только детям, но и взрослым", — добавляет Якуб Вахбе.

История Резии

"Когда в Центре эпилепсии и медицины сна Детской больницы мне сказали, что есть возможность сделать что-то для моего здоровья я почувствовала облегчение. Я часто думаю о своем будущем, хочу чувствовать себя лучше, и я бы пожалела, если бы не испробовала все, что можно. Мне пришлось очень долго ограничивать себя, не ночевала у друзей, не ходила на вечеринки. Я боялась за себя, боялась, что окружающие увидят мои припадки. Друзья принимают меня такой, какая я есть, но мне скоро исполнится 18 лет, я окажусь в новой среде.

Сначала переживала, что проснусь во время операции, но родители испугались больше, чем я. Проснуться во время операции было не так уж и плохо, боли не чувствовала. Теперь я — первая в Латвии, кому сделали подобную операцию, горжусь, что выдержала ее", — говорит Резия.

Мать Резии Эвия признается, что решение об операции принимала ее дочь, родители были скорее не согласны.

"Цель Резии — выздороветь, а наша дочь — сильная, ей пришлось закалить свой характер на протяжении многих лет. Лекарства по-прежнему нужно принимать, но мы очень надеемся, что вскоре Резия сможет жить без них. В течение нескольких лет, пока лечение было только медикаментозным, мы возили дочь к неврологу в Валмиере. И однажды врач сказал, что

нам следует снова пойти в Детскую больницу, потому что медицина продвинулась вперед", — отмечает Эвия.

Фото: bernu slimnica

Сейчас за здоровьем Резии необходимо следить, но врачи возлагают большие надежды на излечение эпилепсии.

"В области хирургии эпилепсии этот вид операции является самым сложным. Мы рады, что все это сработало, но самое главное, что у Реции больше нет приступов. Сказать, что эпилепсия полностью вылечена пока рано, но текущие показатели очень хорошие", — признает Юргис Страутманис.

Лечение эпилепсии

Эпилепсия — заболевание центральной нервной системы, вызывающее судороги различной степени тяжести, вплоть до потери сознания и длительных интенсивных судорог. Может начаться в любом возрасте. Существует несколько возможных причин появления эпилепсии.

Обычным методом исследования является электроэнцефалография. Врачи Детской больницы научились проводить сложные и дорогостоящие методы обследования. Сложные операции и внедрение других современных методов лечения дают людям надежду на будущее и жизнь без эпилептических припадков.

В конце этого года в Детской больнице завершится строительство Центра эпилепсии и медицины сна. Это даст возможность проводить исследования эпилепсии и сна как для детей, так и для для взрослых. В начале следующего года центр начнет свою работу.

Фото: bernu slimnica

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram