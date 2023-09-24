Всем врачам общей практики, имеющим контракт с Национальной службой здравоохранения, необходимо будет обзвонить пациентов, которые более трех лет не обращались к семейному врачу, сообщает программа LTV De facto.

Об этом договорились ассоциация, объединяющая семейных врачей, с Министерством здравоохранения и Национальной службы здравоохранения.

На обзвон врачами жителей Латвии будет дополнительно выделено 5,5 млн евро. В эту же сумму входят и расходы на то, чтобы врачи для выполнения этой работы могли задействовать помощников.

В практике семейного врача появилась еще одна работа, не агитационная, как сейчас, а постоянно финансируемая. Это одно из обещаний Минздрава, как улучшить низкие показатели профилактики заболеваний.

"Это может быть дополнительный человек, звонящий тем конкретным группам, на которые необходимо обратить внимание, чтобы они не забыли пройти профилактический осмотр, или для получения пригасительного письма", — говорит Антра Валдмане, заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения.

Ольга Валциня, руководитель ассоциации онкологических больных Onkoalianse по поводу давно запланированного обзвона тех латвийцев, которые не посещают семейных врачей, говорит следующее: "Отличная инициатива для начала. Но мы думаем, что на этом не надо останавливаться. В практике семейного врача должно быть не менее трех медсестер, которые могут следить, чтобы пациент приходил на визит хотя бы раз в год и делал то, что полагается делать соответственно его полу и возрасту".

По подсчетам Национальной службы здравоохранения, за последние три года семейных врачей не посещали около 300 тысяч жителей Латвии (299 726 человек). Поскольку данные собирались автоматически, в это число попали и дети, родившиеся в этом году, но их — малая часть. Другую небольшую часть составляют люди, которые в реальности проживают за границей, но официально не зарегистрировали этот факт.

В практике семейного врача среднего размера может быть порядка 200-300 человек, которых следует обзвонить. До конца года врачи должны связаться примерно с половиной давно не приходивших пациентов, из которых 10-20 процентов могут явиться лично к врачу. Речь идет о прививках, о взятии анализов и скрининге рака.

Низкая реакция населения на онкологические скрининги является одним из самых серьезных критических замечаний в адрес системы здравоохранения в Латвии со стороны Госконтроля.

"Многие, наверное, не произносят этого вслух, но думают, что меня это не коснется. Это может коснуться всех, но не меня, у меня все хорошо", - часто слышит от пациентов председатель правления Латвийской ассоциации онкологов химиотерапевт Алинта Хегмане.

А когда пациент, наконец, встречается с онкологом, лечение зачастую оказывается трудным, длительным и дорогостоящим — лишь 40% злокачественных опухолей выявляются на начальных стадиях.

Ранняя диагностика рака — приоритет, который существует лишь на бумаге. Есть ряд препятствий на пути эффективного использования формально созданных возможностей.

В опросе семейных врачей, проведенном Госконтролем, пятая часть опрошенных призналась, что пациенты, которых направляют на профилактические осмотры, их не проводят. Однако аудиторы сомневаются, что все остальные жители проводят осмотры достаточно систематически.

Еще одним вариантом ранней диагностики является скрининг на рак шейки матки и молочной железы, который проводится государством путем отправления приглашений. До этого года приглашения рассылались в письменно виде по заявленному адресу. С мая начали рассылать такие приглашения по электронной почте.

Скрининг рака кишечника и простаты происходит по направлению семейного врача. За 14 лет уровень реагирования населения Латвии на напоминения об этих трех скриннингах увеличился, но все еще ниже, чем в среднем по ЕС.

"Формально у нас все хорошо, письма рассылаются целевой группе, но если отклик будет 25% или 40% или 2% — это не скрининг. И причины надо анализировать. Это было очень хорошо показано в докладе: как бы письмо-приглашение есть, но пациент исчезает посередине между приглашением и своим обследованием. Думаю, семейный врач или помощник семейного врача могут стать той ступенью, которая усилит реакцию населения на приглашение сдать анализы", — говорит Алинта Хегмане.

Отклик населения Латвии на приглашение сделать скрининг рака шейки матки вырос с 15% в 2009 году до почти 44% в 2018 году, затем снизился, но в прошлом году увеличился до 46,7%. За полгода 2023-го он превысил 60% (в среднем по ЕС - 60%).

Ответ на скрининг рака молочной железы увеличился вдвое за первые десять лет — с 21% до почти 40%, но снизился во время ковида и за последние три года держится в пределах 30% (в среднем по ЕС - 54%).

Скрининг рака кишечника начался с менее 7% в целевой группе, а последние пару лет он составлял около 19% (в среднем по ЕС - 48%).

Аудиторы и Национальная служба здравоохранения поделились мнениями о мерах по скринингу рака простаты, начатому два года назад. По оценкам аудиторов, процент отклика в целевой группе составляет 2%, а в НСЗ подчеркивают, что он составляет 50%, поскольку, возможно, семейный врач отправил пациента на обследование, но в систему не был введен код, обозначающий профилактический скрининг рака.

Также важно отметить, что около половины мужчин в Латвии старше 50 лет, у которых не было опухоли, прошли тест на нее. Однако одного скриннига недостаточно. И получается, что даже если проверка выявит подозрения по поводу опухоли, больные не предпринимают дальнейших действий.

А наименьшая реакция наблюдается при выявлении рака шейки матки при профилактическом осмотре. Например, в 2021 году такое дообследование прошли только четверть женщин в Латвии. Но этого нельзя утверждать однозначно: если пациент выбирает платную медицину, то она не будет отображаться в статистике. Такая возможность является лишь теоретической. А это значит, что полной картины по онкологическим больным в Латвии нет.

"Мы создали статистические манипуляции, куда семейный врач может внести информацию о проведенных платных услугах пациентам. Но от пациента требуется предоставить семейному врачу сведения о том, что он прошел это обследование платно, а также другие сведения", - поясняет Юлия Воропаева, заместитель начальника управления отделения амбулаторных услуг НСЗ.

При скрининге рака молочной железы опухоли выявляются у десяти процентов обследованных, скриннинге рака кишечника — у шести процентов. И даже среди этих пациентов только 2/3 идут на дополнительные обследования и пользуются "зеленым коридором".

Данные за 2021 год:

- Скрининг рака шейки матки: у 3% пациенток обнаружена возможная опухоль, примерно 26% из них проходят дополнительные обследования.

- Скрининг рака молочной железы: у 9% пациенток выявляют возможную опухоль, 62% из них проходят дальнейшее тестирование.

- Скрининг рака кишечника: у около 6% выявляют возможную опухоль, 60% из них проходят дальнейшее обследование.

"У нас неразбериха с тем, как пациент приходит за ответом после того, как пришел на обследование и сдал тестовый материал. Ответ остается в медицинских учреждениях, и если человек не предприимчив и сам не постучал еще раз в нужную дверь, где может получить ответ, то весьма вероятно, что, не осознавая риска, останется без обратной связи", — отмечают в Государственном аудиторском совете.

В ходе проверки Минздрав окончательно определил, что именно Центр профилактики и контроля заболеваний будет следить за процессом скрининга по Латвии в целом. И предстоит выполнить рекомендацию - в течение пяти лет приблизиться по показателям скриннинга к среднему уровню по ЕС.

Новый министр здравоохранения Хоссам Абу Мери говорит, что у него есть несколько идей по поводу улучшения ситуации. Например, сделать упор как на обучение пациентов, так и на цифровизацию, чтобы напоминания людям о профилактических осмотрах поступали так же, как и напоминания из CSDD.

"В течение многих лет мы чувствуем себя обделенными. Это вся система здравоохранения, которая на каждых выборах говорит, что мы в приоритете. Это цинизм из года в год, потому что никогда здравоохранение не было приоритетом. Ни при каком правительстве", — говорит Алиса Ницмане-Айшпуре.

В Латвии смертность от злокачественных опухолей - самая высокая среди стран Балтии и выше на 15%, чем в среднем по ЕС.

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