Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") надеется, что к следующему году можно будет внести ясность в необходимые улучшения системы электронного здравоохранения, сообщает агентство LETA.

Политик не удовлетворен нынешней системой, и говорит, что нынешнее электронное здравоохранение "по сути, является электронными рецептами". На пересмотр системы у Министерства здравоохранения есть примерно 36 миллионов средств из различных фондов ЕС, с этими средствами, вероятно, можно было бы начать работать. Также Минздрав нуждается в специалистам, которые могли бы работать над этим вопросом. Абу Мери надеется, что к следующему году будет понятно, с чего и как начинать реализацию улучшений.

Планируется произвести работу по внедрению единой цифровой системы с регистром пациентов, где вся информация будет собрана воедино.

"Это ненормально, что человек идет к врачу и не может получить анализы, которые были сделаны два месяца назад, и тогда врач снова отправляет его на анализы", — сказал министр, добавив, что это также приводит к перегрузке лабораторий, очередям и перегрузка системы.

Вопросы дигитализации включены в концепцию, разработанную во времена бывшего министра здравоохранения Даниэля Павлютаса (Attīstībai/Par!), которая сейчас изучается и оценивается на предмет необходимости каких-либо улучшений или уточнений, пояснил Абу Мери.

Министр считает, что в Эстонии и Англии разработаны хорошие системы, из которых можно взять пример при работе над местной системой. "Это просто нужно проанализировать, нужна группа конкретных специалистов, которые могли бы это сделать", — сказал политик.

Абу Мери также подчеркнул необходимость пересмотра списка компенсируемых медикаментов, поскольку выявлены проблемы с тем, какие

препараты сейчас включены в него. Возможно, некие лекарства, включенные в список, неэффективны. Не исключено, что ряд препаратов, которые в список следовало бы включить, в этом реестре отсутствуют. Министр надеется, что к началу следующего года, вовлекая организации в переговоры, можно будет понять, как двигаться дальше. В бюджете следующего года также необходимо зарезервировать средства, которые могут понадобиться при пересмотре списка компенсируемых лекарств.

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