Латвийский университет (ЛУ) объявил открытый международный конкурс на должность ректора.

В настоящее время ректором ЛУ является Индрикис Муйжниекс. Впервые он был избран ректором на четырехлетний срок летом 2015 года, а в 2019 году был переизбран, однако голосование сопровождалось путаницей в подаче голосов и переросло в конфликт с тогдашним министром образования Илгой Шуплинской. В результате против утверждения Муйжниекса на должности проголосовало правительство, однако в марте 2020 года он добился своего утверждения через суд.

С другой стороны, Рижский городской суд продолжает рассматривать дело против Муйжниекса о незаконной выплате пособий ушедшим с работы сотрудникам вуза.

От претендента на должность ректора ЛУ требуется степень доктора наук по одному из направлений стратегической специализации ЛУ, безупречная репутация, опыт руководящей работы в сфере высшего образования и науки не менее восьми лет, опыт в международном стратегическом партнерстве и управлении проектами развития или исследований, научные достижения на международном уровне, а также опыт привлечения частного или государственного финансирования для исследований и инноваций.

Кандидаты также должны иметь представление о нормативным актах, регулирующих работу университетов, обладать опытом академической работы, в том числе подготовки и преподавания учебных курсов, иметь опыт в разработке и внедрении стратегий развития вузов, иметь представление о европейском образовательном пространстве, обладать навыками коммуникации и аргументации.

Месячная брутто-зарплата ректора составит от 11 935 евро в месяц. Согласно декларации Муйжниекса за 2022 год, его зарплата в ЛУ за год составила 95 223 евро.

Заявки на конкурс можно подавать до 26 октября.

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