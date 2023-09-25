В этом году жителям Латвии будут доступны три разные вакцины против гриппа. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на главу Государственного совета по иммунизации, профессора Даце Завадскую.

По ее словам, одна из вакцин представляет собой ранее применявшуюся стандартную дозу, содержащую четыре штамма гриппа. Это неживая инъекционная вакцина. В этом году она будет доступна за государственный счет всем детям в возрасте от шести месяцев до двух лет и включена в Национальный календарь иммунизации. Эта вакцина также настоятельно рекомендуется всем беременным женщинам, а также взрослым людям в возрасте до 64 лет, которые входят в определенные группы риска.

Вторая вакцина против гриппа — новинка: назальная вакцина в виде спрея. Завадская пояснила, что эта живая вакцина давно известна во многих странах мира своей высокой эффективностью и удобным способом приема — особенно для детей. Например, такая вакцина успешно используется в Великобритании с 2013 года. С недавних пор ее начала использовать и Финляндия.

Назальная вакцина будет оплачиваться государством для детей в возрасте от двух до семи лет (включительно).

Третья вакцина против гриппа — тоже новая для Латвии: это бесплатная высокодозная вакцина для жителей старше 65 лет. Завадская пояснила, что эта вакцина уже более десяти лет доказывает свою эффективность в других странах мира. Это важно, потому что стандартная доза вакцины не всегда эффективна для пожилых людей.

Завадская напоминает, что вирус гриппа непредсказуем, он может вызывать тяжелые осложнения, по-разному влияя на жизнь человека и вызывая значительные повреждения практически всех основных систем органов. Грипп обычно особенно остро поражает пожилых людей и маленьких детей.

Она отмечает, что десятилетия исследований и научных данных показывают, что заражения гриппом увеличивает риск инсульта и инфаркта в несколько раз; около четверти пожилых людей теряют способность к самостоятельной жизни после тяжелого гриппа. При этом основными распространителями гриппа являются дети.

Завадская отмечает, что лучшее время для вакцинации от гриппа, а также от Covid-19 — с середины октября.

По данным Национальной службы здравоохранения, в 2023/2024 году планируется закупить 135 000 доз вакцин от гриппа.

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