По ее словам, одна из вакцин представляет собой ранее применявшуюся стандартную дозу, содержащую четыре штамма гриппа. Это неживая инъекционная вакцина. В этом году она будет доступна за государственный счет всем детям в возрасте от шести месяцев до двух лет и включена в Национальный календарь иммунизации. Эта вакцина также настоятельно рекомендуется всем беременным женщинам, а также взрослым людям в возрасте до 64 лет, которые входят в определенные группы риска.
Вторая вакцина против гриппа — новинка: назальная вакцина в виде спрея. Завадская пояснила, что эта живая вакцина давно известна во многих странах мира своей высокой эффективностью и удобным способом приема — особенно для детей. Например, такая вакцина успешно используется в Великобритании с 2013 года. С недавних пор ее начала использовать и Финляндия.
Назальная вакцина будет оплачиваться государством для детей в возрасте от двух до семи лет (включительно).
Третья вакцина против гриппа — тоже новая для Латвии: это бесплатная высокодозная вакцина для жителей старше 65 лет. Завадская пояснила, что эта вакцина уже более десяти лет доказывает свою эффективность в других странах мира. Это важно, потому что стандартная доза вакцины не всегда эффективна для пожилых людей.
Завадская напоминает, что вирус гриппа непредсказуем, он может вызывать тяжелые осложнения, по-разному влияя на жизнь человека и вызывая значительные повреждения практически всех основных систем органов. Грипп обычно особенно остро поражает пожилых людей и маленьких детей.
Она отмечает, что десятилетия исследований и научных данных показывают, что заражения гриппом увеличивает риск инсульта и инфаркта в несколько раз; около четверти пожилых людей теряют способность к самостоятельной жизни после тяжелого гриппа. При этом основными распространителями гриппа являются дети.
Завадская отмечает, что лучшее время для вакцинации от гриппа, а также от Covid-19 — с середины октября.
По данным Национальной службы здравоохранения, в 2023/2024 году планируется закупить 135 000 доз вакцин от гриппа.