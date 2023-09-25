Латвийская ассоциация игорного бизнеса призывает все вовлеченные стороны, в том числе Министерство финансов и Министерство окружающей среды и регионального развития (VARAM), оценить законность ограничений, которые планирует ввести в отрасли Рижская дума. Об этом агентству LETA заявил президент ассоциации Арнис Верземниекс.

Ранее Комитет по вопросам безопасности, порядка и ограничения коррупции Рижской думы принял решение об аннулировании 139 разрешений на организацию азартных игр, выданных коммерсантам в столице. Решение комитета не окончательное. В среду, 27 сентября, решение предстоит принять или не принять на заседании Рижской думы.

Арнис Верземниекс заявил, что в связи с такими событиями ассоциация ждет действий со стороны министерств, "чтобы не допустить принятиях противозаконных решений в самоуправлениях".

Президент ассоциации сообщил, что в Риге находится 45% всех игорных залов Латвии, и их закрытие окажет разрушительное воздействие на игорную индустрию, а также повлияет на смежные отрасли и рынок недвижимости. "Кроме того, можно предположить, что примеру Рижской думы последуют и другие самоуправления — об этом уже несколько раз говорилось в СМИ", — отмечает Верземниекс.

По его мнению, строгое регулирование игорной отрасли грозит Латвии грозит серьезными последствиями — потерей налоговых поступлений, потерей рабочих мест, ростом организованной преступности и обострением рисков наркозависимости.

"Как это показывает зарубежный опыт, на борьбу с нелегальными азартными играмии будут необходимы огромные средства, и это будет проблема всего государства, а не только столицы", — предупреждает Верземниекс.

Также глава ассоциации указывает, что есть основание оценить, не происходит ли искажение конкуренции. Запрет на очные азартные игры, может привести к росту числа клиентов интерактивных азартных игр и ГАО Latvijas loto, что уже наблюдалось во время пандемии Covid-19.

Верземниекс также ранее сообщил агентству LETA, что решение Рижской думы о закрытии физических игровых залов в Риге не устранит высокий риск роста нелегального онлайн-рынка. "История показывает, что непропорциональные запреты не эффективны. Более того, предлагаемый запрет в данном случае распространяется только на один сегмент — "земельный" или физический игорный сегмент, и следует подчеркнуть, что он является незаконным", — сказал он.

Также Верземниекс заявил, что прежде чем принимать подобные решения, следует дождаться решения Конституционного суда по вопросу размещения игровых залов в столице и на основе этого уже формировать политику, соответствующую законодательству.

"Чрезвычайно популистская риторика продолжает культивировать веру в то, что, если ликвидировать игорные залы в городской среде, то будет искоренена проблема зависимости", — отметил Верземниекс, добавив, что в любом случае азартные игры доступны в Интернете, где также существуют нелегальные сайты и игроки не защищены.

Верземниекс отметил, что, если Рижская дума примет такое решение, особенно высок риск того, что нелегальный сектор будет только расширяться, и как государство, так и самоуправление потеряют налоговые поступления и будет расти организованная преступность, как это показывает уже пример Польши и Австрии.

Отвечая на вопрос, какими могут быть потери отрасли из-за решений двух крупнейших городов — Риги и Даугавпилса — Верземниекс привел цифры потенциальной суммы несобранного налога на игорный бизнес: это более 17 млн евро.

Как уже сообщало агентство LETA, в Риге планируется аннулировать в общей сложности 139 разрешений на игорный бизнес. Наибольшее количество разрешений — 41 — планируется аннулировать у компании Alfor в 25 игровых залах, далее следуют Olympic Casino Latvia с 36 разрешениями в 19 игровых залах, Joker LTD с 23 разрешениями в 12 игровых залах и Admirāļu klubs с 20 разрешениями в 11 игровых залов. Всего планируется аннулировать 139 разрешений на азартные игры, выданных восьми компаниям. Эти лицензии дают право организовывать азартные игры в более чем 80 игровых залах.

В Рижском самоуправлении поясняют, что закрытие игровых залов на остальной городской территорией (не только центра) предусматривает Территориальное планирование, утвержденное в 2021 году. Однако вступление этой планировки в силу было временно приостановлено VARAM, что и отложило закрытие игорных заведений. Однако позже это решение министерства было отменено, и теперь самоуправление Риги собирается отозвать разрешения на проведение азартных игр и за пределами центра города.

Самоуправление заявило, что таким образом общество будет защищено от негативных последствий азартных игр.

Окончательное решение об аннулировании разрешений придется принять на заседании Рижской думы.

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