"Мы еще в этом году отметили 50-летие нашего друга и коллеги, строили планы работы на благо латвийского государства. И сегодня нас потрясла невыразимо печальная весть. Наш Атис Декснис, депутат 14 Сейма, внезапно ушел в вечность", — написал Смилтенс в своем Twitter.
Смилтенс выразил глубочайшие соболезнования семье и близким людям Дексниса от имени всех членов "Объединенного списка" и от себя лично.
Декснис был избран по курземскому списку партии.
Со смертью Дексниса в парламент после небольшого перерыва вернется Эдгар Путра. 20 сентября Путра сложил свой так называемый мягкий мандат, так как в Сейм вернулся предыдущий министр внутренних дел Марис Кучинскис (ОС).
По данным архива агентства ЛЕТА, десять лет назад Декснис возглавлял отдел кадров Liepājas metalurgs.
Он избирался в Лиепайскую городскую думу в 2013 и 2017 годах, а также в Сейм 14-го созыва в 2022 году.
Декснис также занимал руководящие должности в лиепайской баптистской общине Святого Павла.