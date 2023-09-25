В понедельник, 25 сентября, стало известно о смерти депутата Сейма Атис Дексниса. О скоропостижной кончине политика сообщил его однопартиец из "Объединенного списка", депутат Сейма Эдвард Смилтенс.

"Мы еще в этом году отметили 50-летие нашего друга и коллеги, строили планы работы на благо латвийского государства. И сегодня нас потрясла невыразимо печальная весть. Наш Атис Декснис, депутат 14 Сейма, внезапно ушел в вечность", — написал Смилтенс в своем Twitter.

Mēs vēl šogad svinējām mūsu drauga un kolēģa 50 gadu jubileju un kalām tālākos plānus darbam Latvijas valsts labā. Un šodien mūs satricināja neizsakāmi skumja vēsts. Mūsu Atis Deksnis, 14. Saeimas deputāts, pēkšņi ir aizsaukts mūžībā. Visas "Latvijas Reģionu Apvienība" un… pic.twitter.com/b7ndBN6Aqp — Edvards Smiltēns (@EdvardsSmiltens) September 25, 2023



Смилтенс выразил глубочайшие соболезнования семье и близким людям Дексниса от имени всех членов "Объединенного списка" и от себя лично.

Декснис был избран по курземскому списку партии.

Со смертью Дексниса в парламент после небольшого перерыва вернется Эдгар Путра. 20 сентября Путра сложил свой так называемый мягкий мандат, так как в Сейм вернулся предыдущий министр внутренних дел Марис Кучинскис (ОС).

По данным архива агентства ЛЕТА, десять лет назад Декснис возглавлял отдел кадров Liepājas metalurgs.

Он избирался в Лиепайскую городскую думу в 2013 и 2017 годах, а также в Сейм 14-го созыва в 2022 году.

Декснис также занимал руководящие должности в лиепайской баптистской общине Святого Павла.

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