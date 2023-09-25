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В понедельник, 25 сентября, стало известно о смерти депутата Сейма Атис Дексниса. О скоропостижной кончине политика сообщил его однопартиец из "Объединенного списка", депутат Сейма Эдвард Смилтенс.

"Мы еще в этом году отметили 50-летие нашего друга и коллеги, строили планы работы на благо латвийского государства. И сегодня нас потрясла невыразимо печальная весть. Наш Атис Декснис, депутат 14 Сейма, внезапно ушел в вечность", — написал Смилтенс в своем Twitter.


Смилтенс выразил глубочайшие соболезнования семье и близким людям Дексниса от имени всех членов "Объединенного списка" и от себя лично.

Декснис был избран по курземскому списку партии.

Со смертью Дексниса в парламент после небольшого перерыва вернется Эдгар Путра. 20 сентября Путра сложил свой так называемый мягкий мандат, так как в Сейм вернулся предыдущий министр внутренних дел Марис Кучинскис (ОС).

По данным архива агентства ЛЕТА, десять лет назад Декснис возглавлял отдел кадров Liepājas metalurgs.

Он избирался в Лиепайскую городскую думу в 2013 и 2017 годах, а также в Сейм 14-го созыва в 2022 году.

Декснис также занимал руководящие должности в лиепайской баптистской общине Святого Павла.

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