Служба государственной безопасности (СГБ) начала дополнительную проверку появившейся в СМИ информации о том, что латвийские компании снабжают российские военные заводы микросхемами.

По данным российского интернет-издания The Insider, несмотря на санкции и контроль над экспортом, латвийские компании продолжают экспортировать в Россию микросхемы на миллионы евро. Там эта продукция используется в военной промышленности. Одним из основных импортеров микроэлектроники из Латвии, по данным The Insider, является российская компания "Леста-М". Она получила госзаказ на поставку микросхем на сумму более 80 млн рублей (около 775 тысяч евро). В число клиентов "Леста-М" входят компании военно-промышленного комплекса, в том числе производители ракет "Искандер" и зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2Э".

Рижский завод полупроводников одним из первых в Советском Союзе начал производить интегральные микросхемы в 1960-е годы. В конце девяностых годов компания была приватизирована. После многочисленных преобразований, разделений, слияний, поглощений и переименований на ее базе были созданы три сравнительно крупных предприятия – AS RD Alfa, которая занимается сдачей в аренду недвижимости и ее обслуживанием, AS Alfa RPAR и AS RD Alfa mikroelektronikas departaments (производят электронные компоненты).