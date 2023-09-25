Служба государственной безопасности (СГБ) начала дополнительную проверку появившейся в СМИ информации о том, что латвийские компании снабжают российские военные заводы микросхемами.

Две связанные друг с другом компании и ранее были известны Службе госбезопасности, проводились и проверки, но служба не обнаружила нарушений международных санкций со стороны упомянутых компаний, сообщили агентству LETA в СГБ.

Предприятие RD Alfa mikroelektronikas departaments отрицает информацию о поставках микросхем России. Менеджер по развитию Лев Лапкис сообщил агентству LETA, что договоры с Россией были расторгнуты с началом войны, а до этого микросхемы компании не производились и не поставлялись для военных целей.

Предприятие Alfa RPAR также опровергло предположения о том, что оно продолжает поставлять в Россию микросхемы после начала войны на Украине.

По данным российского интернет-издания The Insider, несмотря на санкции и контроль над экспортом, латвийские компании продолжают экспортировать в Россию микросхемы на миллионы евро. Там эта продукция используется в военной промышленности. Одним из основных импортеров микроэлектроники из Латвии, по данным The Insider, является российская компания "Леста-М". Она получила госзаказ на поставку микросхем на сумму более 80 млн рублей (около 775 тысяч евро). В число клиентов "Леста-М" входят компании военно-промышленного комплекса, в том числе производители ракет "Искандер" и зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2Э".

Рижский завод полупроводников одним из первых в Советском Союзе начал производить интегральные микросхемы в 1960-е годы. В конце девяностых годов компания была приватизирована. После многочисленных преобразований, разделений, слияний, поглощений и переименований на ее базе были созданы три сравнительно крупных предприятия – AS RD Alfa, которая занимается сдачей в аренду недвижимости и ее обслуживанием, AS Alfa RPAR и AS RD Alfa mikroelektronikas departaments (производят электронные компоненты).



Продукцию рижского завода в России представляла компания "Альфа". По данным российского Единого государственного регистра юридических лиц, она на 100% принадлежит латвийскому предприятию AS Alfa. Однако сама Alfa микрочипы в Россию не импортирует. Согласно базе данных импорта-экспорта компании по обработке торговых данных ImportGenius, этой деятельностью занимаются другие две компании: Alfa-LR и "Леста-М", совладелец которой Петр Шумов был директором "Альфы" в России. Обе эти компании были дочерними предприятиями RD Alfa Microelektronikas Departaments.



Произведенные в Риге чипы поставлялись в Россию под торговыми марками RD Alfa и Alfa RPAR, сообщает The Insider. Основным поставщиком выступало RD Alfa mikroelektronikas departaments. Однако с началом полномасштабной войны в Украине схема изменилась. Сейчас поставщиками являются Alfa RPAR и две вроде бы китайские компании — Dalian Stella Trading, которая раньше поставляла металлолом в Россию, и Liaoning Jinhechuang Logistics.



Никого в Латвии не смутил тот факт, что одновременно с началом военных действий в Украине российские покупатели исчезли, и на их место внезапно пришли новые заказчики, купившие продукцию на 1,7 млн долларов США (1,6 млн евро), пишет The Insider. При этом московский филиал продолжает поддерживать сайт на русском языке с рекламой рижского ассортиментом микроэлектроники.

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