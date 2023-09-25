Рижский окружной суд в понедельник, 25 сентября, оставил в силу поле рассмотрения апелляции оправдательный приговор депутату Европарламента Нилу Ушакову по делу о незаконном хранении замаскированного устройства видеонаблюдения. Это подтвердил LTV сам Ушаков и прокурор Юрис Лочмелис.

Устройство было обнаружено в одном из помещений Рижской думы в то время, когда Ушаков был мэром Риги. Оно было замаскировано под книгу или альбом. Такие устройства частным лицам запрещено приобретать, хранить и использовать, они предназначены для особых оперативных работ.

Обвинение Ушакову было предъявлено в конце 2021 года. В ноябре этого года Европарламент отменил его депутатский иммунитет, но полномочия евродепутата сохранились.

Суд первой инстанции не нашел в действиях Ушакова состава преступления. Как утверждает сам Ушаков, уголовное дело было необходимо для того, чтобы подорвать его репутацию.

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