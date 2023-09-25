Позиция Китая в отношении российско-украинской войны влияет на его имидж в мире и угрожает его репутации. Об этом в понедельник, 25 сентября, на выступлении в Пекине заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии, комиссар по торговле и экс-премьер Латвии Валдис Домбровскис.

Он указал, что Пекин стремился позиционировать себя как нейтральную сторону в украинском конфликте, но в то же время поддерживает Россию дипломатическими и финансовыми средствами. Обе страны часто говорят о своем неограниченном партнерстве и экономическом и военном сотрудничестве.

"Позиция Китая влияет на имидж страны не только в глазах европейских потребителей, но и компаний. [...]Территориальная целостность всегда была важным принципом Китайской международной дипломатии. Русская война-вопиющее нарушение этого принципа. Кроме того, Китай всегда выступает за то, чтобы каждая страна могла свободно выбирать свой собственный путь развития. Поэтому нам очень трудно понять позицию Китая в отношении войны России против Украины, поскольку она нарушает основные принципы самого Китая", - отметил Домбровский.

Ранее в марте этого года президент Китая Си Цзиньпин совершил государственный визит в Россию и заявил, что отношения между двумя странами вступают в новую эру. Президент России Владимир Путин должен посетить Китай в октябре.

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