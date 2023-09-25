Парламентский секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Раев покинет фракцию "Объединенного списка", чтобы стать независимым депутатом Сейма. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на МВД.

Со вторника, 16 сентября, бюро нового министра внутренних дел Рихарда Козловскиса ("Новое Единство") считается полностью укомплектованным.

"По заданию предыдущегоии министра внутренних дел рабочую группу по гражданской защите возглавлял парламентский секретарь МВД, у министра хорошие отзывы о его работе и профессиональном подходе, поэтому я рад, что господин Раев согласился продолжить эту работу", — подчеркнул Козловскис.

Напомним, что прежде МВД возглавлял Марис Кучинскис, представляющий "Объединенный список", ушедший в оппозицию. Соответственно, и парламентский секретарь Раев представлял ту же политическую силу.

Чтобы остаться парламентским секретарь МВД при новом министре Рихарде Козловскисе ("Новое Единство") Раеву придется выйти из состава "Объединенного списка". Это следует из слов Козловскиса. Приказ о назначении Раева будет подписан во вторник, 26 сентября. К этому времени Раев покинет фракцию "Объединенного списка", дал понять министр.

"Я рад, что министр внутренних дел оценил опыт и работу, вложенную в сферу внутренних дел. Я готов продолжить начатое, чтобы создать в Латвии эффективную систему кризисного управления, также нам надо интенсивно работать, что укрепить восточную границу Латвии в запланированные сроки", — сказал Раев.

По поручению министра внутренних дел Раев продолжит возглавлять рабочую группу по гражданской обороне.

Игорь Раев заверил, что продолжит работать в Сейме в качестве независимого депутата.

Таким образом, как и предполагалось ранее, начался процесс "откалывания" от "Объединенного списка" депутатов, которые не хотят быть в оппозиции и готовы поддержать коалиции в обмен на некие должности. Напомним, что "Объединенный список" отказался присоединиться к коалиции "Нового Единства" (26 депутатов), Союза "зеленых" и крестьян (16) и "Прогрессивных" (10), создавших правительство Эвики Силини ("Новое Единство").

Игорь Раев, вероятно, станет вторым внефракционным депутатом, поддерживающим правительство. 53-й голос коалиции обеспечивает Олег Буров, вышедший из фракции "Латвия на первом месте", 54-й — вероятно, обеспечит Раев.

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