Уже на неделю задерживается выплата российских пенсий гражданам РФ, проживающим в Латвии, выяснило агентство LETA в Государственном агентстве социального страхования (VSAA).

Пресс-секретарь VSAA Ивета Дайне отметила, что еще в конце августа было известно, что Фонд пенсионного и социального страхования РФ перечислил деньги, но они застряли, однако VSAA надеялось, что российской стороне удастся вовремя решить проблему.

Пенсии должны были быть выплачены до 19 сентября.

Как сообщалось, выплата российских пенсий за третий квартал текущего года задерживается в связи с тем, что из Фонда пенсионного и социального страхования РФ не получены денежные средства, сообщили агентству LETA в Министерстве благосостояния.

Указанные пенсии выплачиваются через Агентство государственного социального страхования (VSAA).

Фонд пенсионного и социального страхования РФ сообщил VSAA, что идет поиск решения, которое позволит России осуществить перевод денег на выплату пенсий. Как только указанные средства будут получены, ГАСС обеспечит их выплату.

В случаях, если задержка выплаты российских пенсий вызвала у их получателей проблемы с удовлетворением неотложных повседневных потребностей, Министерство благосостояния призывает обращаться за помощью в социальную службу своего самоуправления.

VSAA перечисляет российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым пенсии назначены в соответствии с договором между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социального обеспечения. Договор действует с 19 января 2011 года.

Временный уполномоченный производитель посольства России в Латвии Олег Зыков, вызванный в Министерство иностранных дел для дачи объяснений о задержке выплат пенсий гражданам своей страны в Латвии, пообещал найти скорейшее решение для перечисления пенсий.

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