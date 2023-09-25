Министр культуры Агнесе Логина видит концептуальную роль общественного СМИ на русском языке, указал советник министра Давис Лодзиньш.

Министр не согласна с указанной в проекте концепции национальной безопасности (КНБ) датой 1 января 2026 года как со сроком, с которого следует перестать поддерживать общественные СМИ на русском языке. По ее мнению, неверно и то, что в 2026 году не будет необходимости говорить о проверенной информации на русском языке.

На прошлой неделе правительство одобрило новый проект КНБ. В нем сказано, что с 1 января 2026 года контент, создаваемый общественными СМИ, должен выходить только на латышском языке и языках, принадлежащих европейскому культурному пространству.

Советник министра отмечает, что министры поддержали проект КНБ, так как поддерживают видение, изложенное в документе.

"Эта часть концепции — единственная, где мы видим другое решение. По мнению министра, общественные СМИ на иностранном языке являются способом предоставления отдельной части общества объективной, проверенной информации, что особенно важно в период, когда на иностранном языке широко доступны необъективные, дезинформирующие сведения из страны-агрессора", — отметил Лодзиньш.

По его словам, министр концептуально видит важную роль общественного СМИ на русском языке, остается вопрос о деталях, сроках и возможных переходных этапах.

Лодзиньш обратил внимание на то, что КНБ имеет установленные законом сроки, причем проект разработало Министерство внутренних дел, в то время как управление политикой СМИ — ответственность Министерства культуры.

"Этот раздел СМИ в КНБ — видение предыдущих министров культуры, формально согласованное с Минкультом при предыдущем правительстве", — пояснил советник министра.

Он отметил, что новое решение будет разработано в ближайшее время, когда команда министра пополнится профессионалами сферы.

"Мы видим возможность рассмотрения этого вопроса через основные установки политики СМИ, где он рассматривался бы в системном, связанном с медиаполитикой контексте", — говорит Лодзиньш.

Учитывая, что в Латвии происходит укрепление роли государственного языка во всех сферах жизни, с 1 января 2026 года контент, создаваемый общественными СМИ, также должен быть только на латышском языке и языках, принадлежащих европейскому культурному пространству, говорится в проекте КНБ, основанном на анализе учреждений государственной безопасности.

Таким образом планируется способствовать включению всех жителей Латвии в единое информационное пространство на латышском языке и других языках Европейского союза (ЕС), европейской экономической зоны и стран-кандидатов в ЕС. Если государство перестанет финансировать контент на русском языке, будет завершен процесс создания единого информационного пространства, а в коммерческих СМИ контент на русском языке за счет частных средств продолжит существовать, говорится в проекте концепции.

Концепция является документом планирования политики. Имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация свидетельствует, что упомянутая информация о контенте общественных СМИ на латышском языке была включена к концепцию по предложению Минкульта.

Предыдущая КНБ была разработана и одобрена Сеймом в 2019 году. Концепция основана на анализе угрозы государству, проведенном органами государственной безопасности, и определенных в нем угрозах и рисках национальной безопасности.

В течение года после утверждения КНБ должен быть разработан план национальной безопасности, в который должны быть включены конкретные меры по предотвращению и нейтрализации угрозы государству.

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