Во вторник, 26 сентября, в правительстве начнется рассмотрение проекта государственного бюджета на 2024 год, сообщила сегодня журналистам после заседания коалиции премьер-министр Эвика Силиня.

О приоритетах бюджета была достигнута договоренность еще во время формирования правительства: это внутренняя и внешняя безопасность, здравоохранение и образование, отметила премьер-министр.

Кроме того, найдены решения в социальной сфере в связи с подорожанием значимых для жителей услуг и товаров, в том числе предусмотрено постепенное восстановление доплат пенсионерам за трудовой стаж, сообщила Силиня.

Министерству здравоохранения еще предстоит представить более ясный план по расходованию ожидаемого в сфере здравоохранения увеличения бюджета в размере 275 млн евро. Министру здравоохранения Хосаму Абу Мери будет разрешено составить план финансирования здравоохранения и реформирования системы, отметила премьер-министр.

В 2024 году дополнительное финансирование планируется выделить инновациям и стартапам, сообщила Силиня, напомнив, что ранее уже было принято решение об увеличении средств на науку.

Кроме того, дополнительные средства будут выделены на освоение STEM, или научных, технологических, инженерных и математических предметов, в том числе путем образования по интересам, отметила премьер-министр.

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